Столб огня и дыма: в Санкт-Петербурге полыхает склад Wildberries

Сообщение о возгорании складского помещения в Пушкинском районе Петербурга поступило в городское управление МЧС сегодня, 13 января, в 7.42. Минимум тысяча человек находилось на складе, когда начался пожар.

Площадь возгорания составляет 50 000 квадратных метров. Пожару присвоили максимальный пятый уровень сложности, передает «Медуза».

МЧС сообщает, что наращивает силы для тушения возгорания. Сейчас в ликвидации пожара участвуют 270 человек и 57 единиц техники.

Дым от пожара распространился по соседним районам - в частности, кадры публикуют жители Ленсоветовского района, Купчино и Дыбенко.

В Telegram-канале Wildberries говорится, что люди с горящего склада были эвакуированы. «Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары», - заявили в компании.

Источник РБК, близкий к МЧС, сообщил, что в качестве одной из предварительных версий пожара рассматривается поджог. Издание напоминает, что вечером 10 января у здания склада произошла массовая драка. В результате с колото-резаными ранами госпитализировали 33-летнего гражданина Азербайджана - работника Wildberries. Также пострадал 35-летний безработный гражданин Таджикистана. После этого на складе в течение двух дней проводились рейды силовиков.

В 2021 году в Wildberries заявили, что инвестируют в склад в Шушарах три миллиарда рублей.