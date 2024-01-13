ДТП на шоссе Таллинн-Тарту: два автомобиля друг за другом улетели в кювет

Около 22 часов проезжающий мимо водитель заметил, что в Ярвамаа в деревне Нурмси на шоссе Таллинн-Тарту в кювете находится автомобиль. Прибывший на место полицейский патруль установил, что на небольшом расстоянии друг от друга в кювете оказались две машины.

За рулем Audi и Renault были 29-летние мужчины. Оба водителя были трезвы и у них есть водительские права. Никто из них в ДТП не пострадал.

Трактор вернул машины на дорогу, после чего водители заказали транспорт, чтобы эвакуировать автомобили с места аварии.

По сообщению Департамента транспорта, в субботу по многим регионам поземка, на дорогах местами снег и лед, передает BNS.

Рано утром поверхность крупных шоссе была влажной от обработки реагентом или покрыта снегом между колеями. Температура на поверхности дорог по всей стране минусовая, местами даже на крупных дорогах встречается лед.

По прогнозу, во второй половине дня на острова придут снегопады, которые вечером распространятся на запад материковой Эстонии. В остальных регионах погода без осадков. Температура воздуха и на поверхности дорог по всей стране минусовые.

По многим регионам поземка, на дорогах лежит снег и скользко.