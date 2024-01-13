ФОТО ⟩ Сосны и шум моря! Рядом с Таллинном продается мини-дом мечты

В Харьюмаа, в деревне Курксе продается расположенный в уединенном месте частный дом для двоих в стиле скандинавского минимализма.

Фото: KV.EE

Участок площадью 6184 м2 расположен в лесу и в двух шагах от моря. Согласно действующей детальной планировке, новый собственник может построить на участке еще два здания. Максимально разрешенная площадь основания объекта недвижимости – до 250 м2. Безопасность обеспечивают установленные на участке камеры, которыми можно легко управлять через приложение, и умный замок Yale, не требующий ключей.

Фото: KV.EE

Продуманный до мелочей дом построен в 2021 году на домостроительном заводе Akso-Hus и установлен на участке единым модулем. Дом уютный и имеет очень компактную планировку. Здесь можно найти все необходимое для жизни: гостиную, кухню, сауну, душевую и туалет. На втором этаже расположена спальня с мансардным окном, откуда открывается великолепный вид на верхушки сосен и звездное небо.

Фото: KV.EE

Со стороны леса имеется большая терраса, которую освещает вечернее солнце. Кроме того, рядом с домом есть уютное место для гриля с небольшим сараем для дров. Вся техника и мебель, изображенные на фотографиях, входят в цену, как и вся посуда и аксессуары. Расходы на содержание дома вполне разумны: летом они составляют около 50 евро, а зимой доходят до 120 евро.

Фото: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE!