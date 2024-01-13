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Забудьте про электричество: цены на воду в Эстонии могут взлететь до небес

Лийна Лакс
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Готовы ли, например, жители Таллинна платить 3-4 евро за м³ вместо 1,6 евро, чтобы жители близлежащих волостей также получали более дешевую воду?
Готовы ли, например, жители Таллинна платить 3-4 евро за м³ вместо 1,6 евро, чтобы жители близлежащих волостей также получали более дешевую воду? Фото: Erik Prozes

Эстонские чиновники пытаются придумать план более равномерного распределения цен на воду в Эстонии. Есть только один консенсус - цена должна вырасти.

В ближайшие 12 лет народу Эстонии необходимо быстро найти 2,5 миллиарда евро на ремонт водопроводной сети. Это означает дополнительные расходы в размере почти 160 евро в год на каждого жителя. Поскольку объем субсидий из Европы с каждым годом сокращается, деньги в основном надо брать из карманов потребителей. В день ознакомления с водной реформой в Ида-Вирумаа были озвучены такие мнения, как «цена на воду скоро не будет доступной» и «пусть бедняки обратятся к волости за поддержкой».

«В ближайшие годы потребность в инвестициях увеличится из-за ужесточения экологических требований, вызванных изменениями в Директиве по городским сточным водам. Необходимо усилить очистку сточных вод от азота, чтобы замедлить эвтрофикацию Балтийского моря. Сточные воды крупных очистных сооружений также необходимо очищать от остатков лекарств, которые представляют большую угрозу для водной флоры и фауны. Кроме того, сектор очистки сточных вод, как и другие энергоемкие отрасли, должен стать углеродно-нейтральным. Потребность в инвестициях для всего этого в настоящее время оценивается примерно в один миллиард евро», - сказала советник по коммуникации Министерства климата Агнес Ааслайд.

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