Забудьте про электричество: цены на воду в Эстонии могут взлететь до небес

В ближайшие 12 лет народу Эстонии необходимо быстро найти 2,5 миллиарда евро на ремонт водопроводной сети. Это означает дополнительные расходы в размере почти 160 евро в год на каждого жителя. Поскольку объем субсидий из Европы с каждым годом сокращается, деньги в основном надо брать из карманов потребителей. В день ознакомления с водной реформой в Ида-Вирумаа были озвучены такие мнения, как «цена на воду скоро не будет доступной» и «пусть бедняки обратятся к волости за поддержкой».