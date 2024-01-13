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Пропавший в Латвии при странных обстоятельствах мужчина из Эстонии найден

rus.tvnet.lv rus.postimees.ee
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Обновлено 14 января 2024, 07:25
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Полиция.
Полиция. Фото: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

В пятницу, 12 января, в Риге на Югле пропал мужчина, направлявшийся из Эстонии через Латвию, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на местную полицию.

По данным Государственной полиции Латвии, Александр зашел в магазин на заправке Circle K на улице Юглас, 2с и не вернулся в автомобиль.

Госполиция Латвии призывала отозваться каждого, кто располагает информацией о возможном местонахождении пропавшего.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мартин Райд сообщил Rus.Postimees в субботу, что информация о пропавшем эстонце поступила в полицию через СМИ.

Поиски были организованы и в Эстонии. «Поскольку неизвестно, где именно находится мужчина, информация о нем также была передана нашим патрулям», - добавил он.

Позднее латвийские СМИ сообщили, что сотрудникам полиции удалось выяснить местонахождение пропавшего. Детали произошедшего не уточняются. 

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