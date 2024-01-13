Пропавший в Латвии при странных обстоятельствах мужчина из Эстонии найден

По данным Государственной полиции Латвии, Александр зашел в магазин на заправке Circle K на улице Юглас, 2с и не вернулся в автомобиль.

Госполиция Латвии призывала отозваться каждого, кто располагает информацией о возможном местонахождении пропавшего.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Эстонии Мартин Райд сообщил Rus.Postimees в субботу, что информация о пропавшем эстонце поступила в полицию через СМИ.

Поиски были организованы и в Эстонии. «Поскольку неизвестно, где именно находится мужчина, информация о нем также была передана нашим патрулям», - добавил он.

Позднее латвийские СМИ сообщили, что сотрудникам полиции удалось выяснить местонахождение пропавшего. Детали произошедшего не уточняются.