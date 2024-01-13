В пятницу, 12 января, в Риге на Югле пропал мужчина, направлявшийся из Эстонии через Латвию, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на местную полицию.
Зашел в магазин на заправке и не вернулся в машину: в Латвии при странных обстоятельствах пропал мужчина из Эстонии
По данным Государственной полиции Латвии, Александр Новик, 1974 года рождения, зашел в магазин на заправке Circle K на улице Юглас, 2с и не вернулся в автомобиль.
Рост мужчины составляет 185 сантиметров, глаза карие, лысый. Был одет в черную спортивную обувь с белой подошвой, темно-коричневые/серые брюки, серую футболку, серый джемпер и черную куртку с белым воротником.
Госполиция Латвии призывает отозваться каждого, кто располагает информацией о возможном местонахождении пропавшего, позвонив по номеру 110.