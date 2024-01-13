Юри Куускемаа ⟩ Кто и когда открыл первую кофейню в Таллинне?

Муза истории Клио может многое рассказать о старых домах. Дом на Ратушной площади, 12 из тех, что могут похвастаться своим богатым прошлым. Историю этого дома рассказывает искусствовед Юри Куускемаа.
Сейчас, когда в Таллинне живет почти 460 000 человек, у нас тут просто вавилонское столпотворение - более 150 национальностей. В конце шведского времени в Таллинне было около 12 000 жителей. Среди них в основном эстонцы, немцы, шведы, финны и еще пара других - чаще всего голландцы и англичане. С юга приезжали редко, вероятно, из-за суровых эстонских зим.