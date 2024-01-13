Юри Куускемаа ⟩ Первое кафе в Таллинне было основано испанцем

На данный момент, когда в Таллинне проживает почти 460 000 человек, насчитывается большое количество приезжих народов - более 150. В конце шведской эпохи в Таллинне проживало около 12 000 жителей. Среди них в основном эстонцы, немцы, шведы, финны и еще пару других национальностей, чаще всего голландцы и англичане. С юга приезжали редко, вероятно, из-за суровых эстонских зим.

Поэтому наш муниципалитет весьма удивился, когда в 1702 году здесь появился испанец Альфонсо Телладо Карваллидо из Сарагосы. Он заявил, что хочет стать гражданином Таллинна и открыть здесь кафе. Однако оказалось, что он католик и холостяк, а таких людей мы не принимали в качестве граждан. В то время нужно было быть лютеранином и состоять в браке.