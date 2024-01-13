Юри Куускемаа ⟩ Первое кафе в Таллинне было основано испанцем

• Первое кафе Таллинна было открыто на Ратушной площади в 1702 году, ее основателем был испанец Альфонсо Телладо Карваллидо из Сарагосы.
• В то время бизнесом могли заниматься только местные. Католики и холостяки не являлись гражданами.
• Для того, чтобы открыть кафе, испанец нашел себе невесту и обвенчался с ней в лютеранской церкви.
Довольно часто у старых домов несколько истории. Здание на Площади Раэкоя, 12 может также похвастаться своим богатым прошлым. Об одной из истории этого дома рассказывает историк искусства Юри Куускемаа.