Эксперты прогнозируют: каким будет 2024 год на рынке коммерческой недвижимости

«Профессиональные девелоперы предпочитают долгосрочный и стабильный приток средств от аренды. При сегодняшних ценах на землю и строительство, а также с учетом стоимости финансирования строить объекты на продажу не выгодно, да и покупателей на этом уровне цен нет. Существуют отдельные объекты, где можно приобрести часть здания, но в основном это проекты, ориентированные на малые предприятия и мелких инвесторов», - пояснил Уйбомяэ.

Строительство новых коммерческих зданий требует времени

Планирование и строительство крупного коммерческого здания занимает два – три года. Если строительство уже началось, то на завершение работ уходит в среднем 18 месяцев. Таким образом, новые коммерческие здания, заложенные в этом году, будут сданы не раньше следующего. «Завершение проектов часто занимает больше времени, чем планировалось. Например, некоторые здания, запланированные на 2023 год, будут завершены только в этом году, а ряд зданий, первоначально запланированных на 2024 год, не будут сданы до 2025 года», - сказал Анди Плесковски.

Эскиз нового офисного здания в Fahle Park. Фото: Fausto Capital