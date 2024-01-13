Кто он? ⟩ Эстонский фигурист вошел в историю фигурного катания

22-летний Александр Селевко стал первым эстонским фигуристом, завоевавшим вчера медаль на чемпионате Европы, заняв второе место в мужском одиночном катании в Каунасе. Хотя после его успешного выступления в короткой программе в воздухе витал ажиотаж, Александр никогда раньше не удостаивался такого внимания от СМИ.
Александр Селевко родился 23 мая 2001 года в Йыгева. Его родители - Галина и Анатолий, приехали жить в Эстонию из Украины в начале 2000-х. Александр Селевко начал заниматься фигурным катанием в трехлетнем возрасте, а его тренером все это время была Ирина Кононова. С ним также занимается его брат Михаил, который младше его на полтора года.