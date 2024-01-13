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Кто он? ⟩ Эстонский фигурист вошел в историю фигурного катания

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Александр Селевко.
Александр Селевко. Фото: Tairo Lutter

22-летний Александр Селевко стал первым эстонским фигуристом, завоевавшим вчера медаль на чемпионате Европы, заняв второе место в мужском одиночном катании в Каунасе. Хотя после его успешного выступления в короткой программе в воздухе витал ажиотаж, Александр никогда раньше не удостаивался такого внимания от СМИ.

Александр Селевко родился 23 мая 2001 года в Йыгева. Его родители - Галина и Анатолий, приехали жить в Эстонию из Украины в начале 2000-х. Александр Селевко начал заниматься фигурным катанием в трехлетнем возрасте, а его тренером все это время была Ирина Кононова. С ним также занимается его брат Михаил, который младше его на полтора года.

На юниорском чемпионате мира 2020 года в Таллинне Селевко занял девятое место, в этом же году он окончил еще и Таллиннскую Мустамяэскую гуманитарную гимназию.

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