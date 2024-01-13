Бесплатные мероприятия в каждом уголке страны: начинается Год богатства культур Эстонии

Год богатства культур - это тематический год, который посвящен многообразию культур общин и народов Эстонии. Его проводит Фонд интеграции, следуя заложенной Министерством культуры традиции.

«В наступившем году я призываю осмыслить сущность культурного богатства Эстонии. Живя на протяжении истории на перекрестке культур, мы сталкивались с влиянием великого множества обычаев и традиций, языков и культур - и создали из всего этого свое ценностное пространство, которое непросто описать словами. Чтобы хорошо жить вместе и дальше, важно осознать, что именно делает наш мир богаче, и общими усилиями найти то, что нас объединяет», - сказала министр культуры Хейди Пурга.

Год богатства культур начнется с мероприятий, которые соберут общины и народы в каждом уезде. Мероприятия, начавшиеся в прошлую субботу, продолжатся 13 января в Вырумаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Тартумаа, Сааремаа, Рапламаа, Пярнумаа, Ляэне-Вирумаа, Ярвамаа, Йыгевамаа, Ида-Вирумаа и Харьюмаа.

Кульминацией мероприятий по открытию Года богатства культур станет совместное торжество, которое пройдет 13 января в Таллиннской школе музыки и балета. В рамках торжества министр культуры откроет новый тематический год, команда Года физической активности передаст титул организаторам Года богатства культур, а все участники смогут познакомиться с культурой различных общин и народов.

Провести мероприятия по открытию Года богатства культур помогают организовавший Год физической активности Центр компетенции по физической активности, объединяющий эстонские культурные общества Эстонский центр народной культуры и сплачивающая национальные меньшинства Ассоциация народов Эстонии. Поддержку оказывают Министерство культуры, фонд «Капитал культуры» и местные самоуправления.

Подробную информацию о Годе богатства культур и открывающих его мероприятиях можно найти на сайте, посвященном инициативе, и в аккаунте Facebook.