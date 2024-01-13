Израиль отстранили от ЧМ по хоккею по соображениям безопасности

ИИХФ оправдывает это решение соображениями безопасности. По их словам, организаторы титульных турниров не могут гарантировать безопасность всех участников, поэтому израильские команды будут оставаться в стороне от турниров в течение неизвестного периода времени.

Сборная Израиля должна была принять участие в турнире чемпионата мира второго дивизиона группы А в Сербии в апреле, а женская сборная должна была принять участие в турнире третьего дивизиона группы B в Кохтла-Ярве в марте, куда входят помимо Эстонии также Босния и Герцеговина, Сингапур и Таиланд.

Израильская сборная совершенно не удовлетворена решением Международной федерации хоккея и планирует оспорить его в суде. «У меня был разговор с руководителями ИИХФ, и их ответ меня разочаровал. Международный олимпийский комитет проинформирован о ситуации, и они на нашей стороне, Израиль не должен подвергаться дискриминации ни на каких соревнованиях», – заявила Яэль Арад, председатель Олимпийского комитета Израиля, местным СМИ.

Сборная Израиля уже несколько десятилетий выступает в турнирах ИИХФ, но женская сборная дебютировала на чемпионате мира лишь два года назад.