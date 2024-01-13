Выпадет до десяти сантиметров снега: департамент предупреждает о сложных дорожных условиях

Во второй половине дня поверхность крупных шоссе влажная от обработки реагентом или в колеях лежит смесь снега и реагента. Второстепенные шоссе и небольшие опорные дороги могут быть заснеженными и скользкими.

По прогнозу, в субботу вечером и в ночь на воскресенье ожидается облачная погода. По многим регионам снегопады. Между вечером и утром на островах и в Западной Эстонии выпадет 4-10 см снега, а в Центральной и Восточной Эстонии до 4 см снега. Вечером ветер порывами до 20 м/с, на островах и побережье метели, вдали от побережья поземка. После полуночи ветер постепенно уляжется.