В субботу, 13 января, в Каунасе на чемпионате Европы по фигурному катанию женщины откатали свои произвольные программы. Победу одержала представительница Бельгии Луна Хендрикс. Представляющая Эстонию Натали Лангербаур заняла 14-е место.
ЧЕ по фигурному катанию ⟩ Чемпионкой Европы стала Луна Хендрикс, Натали Лангербаур заняла 14-е место
По сумме короткой и произвольной программы Луна Хендрикс из Бельгии заняла первое место с результатом 213.25 балла.
Второе место заняла прошлогодняя чемпионка, Анастасия Губанова из Грузии. Фигуристка набрала 206,52 балла.
Бронзовую медаль забрала бельгийская фигуристка Нина Пиндзарроне, набравшая в сумме двух пограмм 202,29 балла.
Представляющая Эстонию Натали Лангербаур, после короткой программы была 19-й. В произвольной программе Натали набрала 155,32 балла и поднялась на 14-е место.
Еще одна представительница Эстонии - Кристина Лисовская в короткой программе допустила ошибку и не прошла в произвольную программу. Спортсменка завершила выступление на чемпионате Европы на итоговом 27 месте.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024
Итоговое положение женщин после произвольной программы
1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 213,25
2. Анастасия Губанова (Грузия) – 206,52
3. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 202,29
4. Ливия Кайзер (Швейцария) – 194,72
5. Лорин Шильд (Франция) – 183,86
6. Сарина Йоос (Италия) – 180,83
7. Кимми Репонд (Швейцария) – 180,82
8. Ольга Микутина (Австрия) – 173,46
9. Юлия Саутер (Румыния) – 168,40
10. Лара Наки Гутманн (Италия) – 166,01
11. Йозефин Тальегард (Швеция) – 165,03
12. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 164,74
13. Софья Степченко (Латвия) – 157,69
14. Натали Лангербаур (Эстония) – 155,32
15. Кристина Исаев (Германия) – 155,28
17. Александра Головкина (Литва) – 155,16
18. Нина Пови (Великобритания) – 154,05
19. Александра Фейгин (Болгария) – 153,04
20. Мария Сенюк (Израиль) – 152,95
21. Анастасия Гожва (Украина) – 151,50
22. Нелла Пелконен (Финляндия) – 150,01
23. Алина Урушадзе (Грузия) – 140,66
24. Джейд Ховин (Бельгия) – 140,38
25. Барбора Вранкова (Чехия) – 116,90