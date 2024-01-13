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ЧЕ по фигурному катанию ⟩ Чемпионкой Европы стала Луна Хендрикс, Натали Лангербаур заняла 14-е место

rus.postimees.ee
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Луна Хендрикс.
Луна Хендрикс. Фото: DIMITAR DILKOFF/AFP

В субботу, 13 января, в Каунасе на чемпионате Европы по фигурному катанию женщины откатали свои произвольные программы. Победу одержала представительница Бельгии Луна Хендрикс. Представляющая Эстонию Натали Лангербаур заняла 14-е место.

По сумме короткой и произвольной программы Луна Хендрикс из Бельгии заняла первое место с результатом 213.25 балла. 

Второе место заняла прошлогодняя чемпионка, Анастасия Губанова из Грузии. Фигуристка набрала 206,52 балла.

Бронзовую медаль забрала бельгийская фигуристка Нина Пиндзарроне, набравшая в сумме двух пограмм 202,29 балла.

Представляющая Эстонию Натали Лангербаур, после короткой программы была 19-й. В произвольной программе Натали набрала 155,32 балла и поднялась на 14-е место.

Еще одна представительница Эстонии - Кристина Лисовская в короткой программе допустила ошибку и не прошла в произвольную программу. Спортсменка завершила выступление на чемпионате Европы на итоговом 27 месте. 

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024

Итоговое положение женщин после произвольной программы

1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 213,25

2. Анастасия Губанова (Грузия) – 206,52

3. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 202,29

4. Ливия Кайзер (Швейцария) – 194,72

5. Лорин Шильд (Франция) – 183,86

6. Сарина Йоос (Италия) – 180,83

7. Кимми Репонд (Швейцария) – 180,82

8. Ольга Микутина (Австрия) – 173,46

9. Юлия Саутер (Румыния) – 168,40

10. Лара Наки Гутманн (Италия) – 166,01

11. Йозефин Тальегард (Швеция) – 165,03

12. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 164,74

13. Софья Степченко (Латвия) – 157,69

14. Натали Лангербаур (Эстония) – 155,32

15. Кристина Исаев (Германия) – 155,28

17. Александра Головкина (Литва) – 155,16

18. Нина Пови (Великобритания) – 154,05

19. Александра Фейгин (Болгария) – 153,04

20. Мария Сенюк (Израиль) – 152,95

21. Анастасия Гожва (Украина) – 151,50

22. Нелла Пелконен (Финляндия) – 150,01

23. Алина Урушадзе (Грузия) – 140,66

24. Джейд Ховин (Бельгия) – 140,38

25. Барбора Вранкова (Чехия) – 116,90

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