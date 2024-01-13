ЧЕ по фигурному катанию ⟩ Чемпионкой Европы стала Луна Хендрикс, Натали Лангербаур заняла 14-е место

По сумме короткой и произвольной программы Луна Хендрикс из Бельгии заняла первое место с результатом 213.25 балла.

Второе место заняла прошлогодняя чемпионка, Анастасия Губанова из Грузии. Фигуристка набрала 206,52 балла.

Бронзовую медаль забрала бельгийская фигуристка Нина Пиндзарроне, набравшая в сумме двух пограмм 202,29 балла.

Представляющая Эстонию Натали Лангербаур, после короткой программы была 19-й. В произвольной программе Натали набрала 155,32 балла и поднялась на 14-е место.

Еще одна представительница Эстонии - Кристина Лисовская в короткой программе допустила ошибку и не прошла в произвольную программу. Спортсменка завершила выступление на чемпионате Европы на итоговом 27 месте.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024 Итоговое положение женщин после произвольной программы 1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 213,25 2. Анастасия Губанова (Грузия) – 206,52 3. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 202,29 4. Ливия Кайзер (Швейцария) – 194,72 5. Лорин Шильд (Франция) – 183,86 6. Сарина Йоос (Италия) – 180,83 7. Кимми Репонд (Швейцария) – 180,82 8. Ольга Микутина (Австрия) – 173,46 9. Юлия Саутер (Румыния) – 168,40 10. Лара Наки Гутманн (Италия) – 166,01 11. Йозефин Тальегард (Швеция) – 165,03 12. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 164,74 13. Софья Степченко (Латвия) – 157,69 14. Натали Лангербаур (Эстония) – 155,32 15. Кристина Исаев (Германия) – 155,28 17. Александра Головкина (Литва) – 155,16 18. Нина Пови (Великобритания) – 154,05 19. Александра Фейгин (Болгария) – 153,04 20. Мария Сенюк (Израиль) – 152,95 21. Анастасия Гожва (Украина) – 151,50 22. Нелла Пелконен (Финляндия) – 150,01 23. Алина Урушадзе (Грузия) – 140,66 24. Джейд Ховин (Бельгия) – 140,38 25. Барбора Вранкова (Чехия) – 116,90