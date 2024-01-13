Из Латвии выдворен 82-летний глава Латвийско-российской ассоциации сотрудничества

82-летний Катков внесен в черный список за многолетнюю и систематическую деятельность в интересах России. Представитель Госпогранслужбы Кристине Петерсоне подтвердила LETA, что Каткова выдворили с территории Латвии.

В российских пропагандистских СМИ появилась информация, что после выдворения Катков находится в Пскове.

По информации Firmas.lv, Латвийско-рссийская ассоциация сотрудничества была зарегистрирована в Латвии в 1999 году и с тех пор представляет интересы российских граждан в налаживании сотрудничества с Россией.

Кроме Бориса Каткова, в организацию входят Мария Каткова, Игорь Соловьев и граждане России Александр Сидоренко и Олег Калмыков. До 30 мая 2016 года ассоциация имела статус благотворительной.

Также Катков - глава представительства российского Балтийского федерального университета имени Канта.

По данным архива агентства LETA, по инициативе ассоциации ее представители, в том числе Катков, были приняты в Рижском замке в 2012 году тогдашним президентом Латвии Андрисом Берзиньшем.