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Из-за скользких дорог в отделениях экстренной медицины возникли многочасовые очереди

rus.postimees.ee
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Отделение экстренной медицины.
Отделение экстренной медицины. Фото: Tairo Lutter

Из-за плохих погодных условий и скользких дорог очереди в отделениях экстренной медицинской помощи растянулись до шести часов, пишет Rus.ERR.

В дополнительном персонале, к примеру, накануне нуждалось отделение неотложной помощи Северо-Эстонской региональной больницы, передает в субботу «Актуальная камера».

«Количество пациентов возросло минимум в два раза в травмпункте. Людям приходится ждать - иногда и по 6 часов и больше, в зависимости от приоритета пациента», - рассказал врач отделения неотложной помощи PERH Антон Борисов.

Несмотря на то, что в приемный покой люди обращаются с разными проблемами, в пятницу и субботу большинство из них были все-таки связаны со скользкими дорогами.

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