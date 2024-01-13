Из-за скользких дорог в отделениях экстренной медицины возникли многочасовые очереди

В дополнительном персонале, к примеру, накануне нуждалось отделение неотложной помощи Северо-Эстонской региональной больницы, передает в субботу «Актуальная камера».

«Количество пациентов возросло минимум в два раза в травмпункте. Людям приходится ждать - иногда и по 6 часов и больше, в зависимости от приоритета пациента», - рассказал врач отделения неотложной помощи PERH Антон Борисов.

Несмотря на то, что в приемный покой люди обращаются с разными проблемами, в пятницу и субботу большинство из них были все-таки связаны со скользкими дорогами.

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