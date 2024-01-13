«Среди нас много тех, кто понимает исходящую от России угрозу»: в Хельсинки прошел митинг русскоязычных в поддержку закрытых границ

В акции, которая прошла у здания парламента в Хельсинки, приняли участие около 20 человек.

Редакция Новостей Yle поговорила с одним из организаторов акции Ильей Канатушем о том, кто и с какими целями организовал митинг.

Как сказал редакции новостей Yle один из организаторов акции Илья Канатуш, их группа единомышленников сформировалась после того, как россияне, митингующие за открытие границ, стали в ходе своих протестов выступать от имени русскоязычных жителей Финляндии. «Лично мне это показалось не совсем корректным, поскольку нет у русскоязычных какого-то единого представительства. Более того, это очень разнородный слой населения, и взгляды на ситуацию [cложившуюся на границе] среди этих людей разные», - сказал Канатуш.

По словам Канатуша, акция является в том числе ответной реакцией на требования со стороны финляндских русских открыть границу.

Активист также отметил, что Финляндия очень мягко и цивилизованно принимает меры по закрытию границы: «Мы хотим показать, что ее действия, возможно, даже слишком мягкие. В будущем, вероятно, со стороны России возможны еще более грубые провокации, и как финское правительство, так и общество должны быть к этому готовы».