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ЧЕ по фигурному катанию ⟩ Литовцы завоевали бронзовую медаль, чемпионами стали итальянцы

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Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.
Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Фото: DANIEL MIHAILESCU

В Каунасе завершается чемпионат Европы по фигурному катанию, последним выступлением стало состязание танцевальных пар, на котором также была представлена и эстонская пара Солен Мазинг – Марко Евгений Гайдаенко.

Эстонские фигуристы в этот раз заняли 20-е место, набрав 144,74 балла.

Чемпионами Европы стала итальянская пара Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набравшие в свое прокате рекордные 214,38 балла.

Вторые — Лила Фир и Льюис Гибсон (Англия) в сумме они набрали 210.82 балла.

Третье место — Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс (Литва), набравшие 203,37 балла.

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