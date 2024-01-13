ЧЕ по фигурному катанию ⟩ Литовцы завоевали бронзовую медаль, чемпионами стали итальянцы

В Каунасе завершается чемпионат Европы по фигурному катанию, последним выступлением стало состязание танцевальных пар, на котором также была представлена и эстонская пара Солен Мазинг – Марко Евгений Гайдаенко.
Эстонские фигуристы в этот раз заняли 20-е место, набрав 144,74 балла.
Чемпионами Европы стала итальянская пара Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набравшие в свое прокате рекордные 214,38 балла.
Вторые — Лила Фир и Льюис Гибсон (Англия) в сумме они набрали 210.82 балла.
Третье место — Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс (Литва), набравшие 203,37 балла.