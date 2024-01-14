Интервью Rus.Postimees ⟩ Урбанистка из Риги: «Фишка эстонцев в том, что они опередили всех в Балтии – теперь вас приходится догонять»

Балтийские страны мало интересуются друг другом. Знания подменяются предрассудками, гордость вызывает то, что стоило бы в себе изменить, а зависть - то, чего соседи стесняются. Но конец интенсивного восточного партнерства обещает оживление этой траектории. Урбанистка Александра Полещук, привыкшая делить время между Ригой и Брюсселем, следит за переменами в Эстонии и Литве, надеясь их примером расшевелить родную Латвию.
Каковы сходства и различия балтийских столиц с точки зрения развития городской среды? Что можно признать успехом, а что требует концентрации усилий? В каком направлении движется современный город балтийского региона? Наконец, чему латвийские соседи учатся у Эстонии, хотя Рига больше Таллинна почти в два раза? Размер и прочие количественные параметры больше не имеют значения. «Важно качество среды обитания и ее соразмерность человеку», - уверена собеседница Rus.Postimees.
- В Эстонии многие считают, что «страны Балтии» - это искусственный конструкт: у всех свой путь, никто не хочет быть ни с кем. Однако снаружи это определение скорее работает, и я, напротив, у людей издалека вижу удивление, что страны такие разные. Как вы объясняете иностранцам, в чем разница между этими странами, которые они считают одинаковыми?
- Я не согласна с тем, что это искусственный конструкт. Есть множество естественных причин, по которым страны Балтии вместе и почему они так похожи, начиная с общей истории хотя бы двух из них, и заканчивая климатом и схожими размерами. С точки зрения позиционирования в общеевропейском контексте, в том числе в аспекте привлечения инвестиций, странам Балтии выгодно представлять себя единым регионом, а не отдельными маленькими странами.
Что касается городов, то я бы всем рекомендовала посетить, по крайней мере, три столицы, чтобы сформировать собственный список отличий и сходств. Ведь они дополняют друг друга. Мне трудно представить, с кем Рига бы сейчас соотносила себя, если бы рядом не было Таллинна. Справедливо это и для Вильнюса. После восстановления независимости многие в Латвии искренне считали, что Вильнюс на фоне Риги - это деревня какая-то. А теперь они ездят туда на новом поезде, который, кстати, запустила Литва, и удивляются, как там все преобразилось.