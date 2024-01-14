Интервью Rus.Postimees ⟩ Урбанистка из Риги: «Фишка эстонцев в том, что они опередили всех в Балтии – теперь вас приходится догонять»

- Но теперь власти Риги обратили на них внимание?

- Представьте себе: всего в Риге 58 так называемых окраин (слово apkaime, то есть «район», так и переводится), тогда как план развития затрагивает только 33. Конечно, не все «окраины», в том числе близкие к центру, застроены в советские годы, где-то достаточно исторической застройки, например, деревянного зодчества. Но все равно непонятно, куда делась почти половина. Вторая проблема плана – то, что он не учитывает проблему реальной доступности инфраструктуры, например, сколько нужно добираться из одной части района до ближайшей поликлиники и есть ли в этом районе бассейн или центр досуга для детей.

Типичное соседство старых рижских предместий - исторические дома у подножия панельных многоэтажек. На снимке - район Краста за Московским форштадтом. Фото: livejournal.com

Наконец, третья проблема – собственно транспорт. Это болезненная тема для Риги, и тут мы точно уступаем Таллинну. И вовсе не потому, что у вас он бесплатный, а у нас – нет, это как раз довольно спорная тема. В Риге транспорт ходит очень редко, а парк очень устарел: у нас ходят трамваи, произведенные 50 лет назад! Туда не может попасть ни родитель с коляской, ни человек в инвалидной коляске. Я исследовала доступность транспорта для этих групп, и это настоящая катастрофа! Меня также тревожит, что в плане нет аналитики, учитывающей социальный портрет жителя района, хотя это ключевой момент.

Старый трамвай в новогодней Риге. 1 января 2023. Фото: Ян Левченко

- Вы исследовали доступность транспорта. Это был какой-то проект?