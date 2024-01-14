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В Давосе проходит четвертый мирный саммит по Украине

rus.postimees.ee
Обновлено 14 января 2024, 14:41
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о начале в швейцарском Давосе встречи представителей более 80 стран и международных организаций для обсуждения украинской «формулы мира».
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о начале в швейцарском Давосе встречи представителей более 80 стран и международных организаций для обсуждения украинской «формулы мира». Фото: GIAN EHRENZELLER / POOL

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 690-го дня войны, 14 января.

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