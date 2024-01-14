24 июля 1989 года на горе Асахидакэ на острове Хоккайдо, Япония, пропали два альпиниста из Токио. Спасатели отправились их искать с вертолетами, пока не заметили на земле сделанный из бревен огромный знак SOS. Примерно в 2-3 километрах от знака и находились пропавшие альпинисты. Когда спасатели их похвалили за разумное действие в виде создания сигнала SOS, альпинисты пожали плечами - оказывается, никакой сигнал SOS они не сооружали. Все стало еще более странным, когда спасатели еще раз прибыли на зов о помощи в это же самое место, пишет Rus.TVNET.

Это было удивительно, что оба заблудившихся альпиниста нашлись поблизости от знака SOS. Но кто тогда на самом деле создал этот знак? Спасатели быстро поняли, что на горе еще кому-то необходима помощь, однако в тот день уже было довольно поздно, чтобы в горы посылать еще одну спасательную команду, поэтому оставалось только понадеяться, что попавший в беду сможет выжить до следующего дня.

Спасательные работы были возобновлены 25 июля 1989 года, и к знаку SOS, который был примерно в четырех километрах от вершины горы, отправилась спасательная команда, чтобы обыскать территорию.

Ужасающая находка

Уже скоро спасатели недалеко от знака SOS нашли обгрызенные животными человеческие кости.