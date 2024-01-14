Паспорта четырех стран ЕС признаны самыми ценными в мире: Эстония вошла в первую десятку

Первое место в мировом рейтинге Henley Passport Index заняли четыре страны ЕС - Франция, Германия, Италия, Испания, а также Сингапур и Япония. Обладателям паспортов этих стран разрешен безвизовый въезд в 194 страны мира.

На втором месте оказались Швеция, Финляндия и Южная Корея, на третьем - Австрия, Дания, Ирландия и Нидерланды, на четвертом - Бельгия, Люксембург, Норвегия, Португалия и Великобритания.

Эстония вместе с Литвой заняли восьмое место - безвизовый въезд в 187 стран. Латвия вместе со Словакией и Словенией заняли девятое место - безвизовый въезд в 186 стран.

В прошлом году Эстония была в самом конце первой десятки (тогда безвизовый режим был со 182 странами).

Украинский паспорт за год поднялся на четыре строчки – до 32-го места и дает безвизовый въезд в 148 стран. Российский паспорт, в свою очередь, опустился на две позиции в рейтинге и занял 51 строчку. Его обладатели могут посетить без визы 119 стран. Белорусский паспорт поднялся с 68-го на 64-е место. С ним без визы можно отправиться в 81 страну.

Список подчеркивает значительные различия в доступе людей к международным поездкам. В конце списка находятся Афганистан, Сирия, Ирак, Пакистан, Йемен и Сомали, владельцы паспортов которых могут путешествовать без визы только примерно в 30 стран.

Первая десятка рейтинга: Сингапур, Япония, Франция, Германия, Италия, Испания - 194 страны; Финляндия, Южная Корея, Швеция - 193 страны; Австрия, Дания, Ирландия, Нидерланды - 192 страны; Бельгия, Люксембург, Норвегия, Португалия, Великобритания - 191 страна; Греция, Мальта, Швейцария - 190 стран; Австралия, Чехия, Новая Зеландия, Польша - 189 стран; Канада, Венгрия, США - 188 стран; Эстония, Литва - 187 стран; Латвия, Словакия, Словения - 186 стран; Исландия - 185 стран.