Умер поэт Лев Рубинштейн

8 января Рубинштейна сбил автомобиль в Москве. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в тяжелом состоянии. После операции поэта погрузили в лечебный сон. 12 января в СМИ появлялась информация о смерти Рубинштейна, но тогда родственники и врачи опровергли эти сообщения.

Лев Рубинштейн - один из основателей московского концептуализма и лауреат премии «НОС». Поэт получил ее в 2012 году за книгу «Знаки внимания».

В 2014 году был участником конгресса «Украина – Россия: диалог». В сентябре того же года подписал заявление с требованием «прекратить агрессивную авантюру: вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сепаратистам на юго-востоке Украины».

Также в 2014 году, после вторжения России на украинский Донбасс, Рубинштейн обратился к украинцам с просьбой простить россиян за то, что не остановили «безумца Путина».

«Постарайтесь простить нас за то, что у нас не хватило ни сил, ни воли для того, чтобы остановить наших безумцев, готовых покрыть нашу страну, мою страну таким немыслимым позором, смывать который придется усилиями нескольких поколений. Постарайтесь простить нас. А даже если и не получится, ничего не поделаешь: я знаю, что ваше презрение мы заслужили», – писал он тогда.

В 2021 году Рубинштейн выступал в защиту организации «Мемориал», которую признали иностранным агентом еще в 2016 году. Поэт тогда подчеркнул, что в случае ликвидации общества Россия станет «всего лишь территорией, по поверхности которой размазано ни о чем не думающее население».

В марте 2022 году Рубинштейн был среди известных русских писателей, которые обратились с открытым письмом с призывом остановить войну России против Украины.