Вопрос читателя: почему опустели полки в магазине Maxima XXX?

Нет причин для беспокойства. В магазине идет ремонт. Руководитель отдела по связям с общественностью Maxima Eesti Ингрид Пийрсалу сказала, что в пярнуском магазине уже сделана примерно половина работ. Часть старой мебели убрана, поэтому магазин выглядит пустым.

Реконструкцию пройдут все магазины Maxima, к 2026 году магазины Эстонии должны получить новый облик и расширенный ассортимент товаров.

Все магазины Балтии будут иметь одинаковое расположение товаров. «Это сделает покупки удобными, и поиск товара не будет занимать много времени», - заявила руководитель по связям с общественностью Maxima в пресс-релизе, разосланном в начале декабря.

Пийрсалу также обещает, что в обновленных магазинах для посетителей на инвалидных колясках и для детских колясок будет больше места для передвижения.

Во время ремонта магазины не будут закрыты. Более масштабные и шумные работы выполняются ночью. «В открытом магазине сделать все это довольно сложно. Мы следуем принципу: покупатели не должны чувствовать дискомфорт, а весь магазин должен быть чистым и свободным от пыли», - заявила в пресс-релизе в декабре руководитель отдела торговли Maxima Eesti Диана Гегелите.