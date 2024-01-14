«Почтовый скандал» в Британии: как телесериал помог добиться справедливости жертвам вопиющих судебных ошибок

По словам женщины, уголовное дело «уничтожило все в ее жизни». Как и большинство пострадавших, она понятия не имела, что в такой же ситуации оказались многие другие начальники почтовых отделений.

Сотрудники почты, ставшие жертвами скандала Фото: BBC

Обнаружив странные цифры в своей системе, почтмейстеры звонили на линию техподдержки Horizon, и им всегда говорили, что их случай единичный.

Некоторые пытались восполнить недостачу собственными деньгами, поскольку в их контрактах было указано, что они несут ответственность за любую нехватку средств.

Потом в жизни тех, кто уже не мог или из принципа отказывался вносить свои деньги, появлялись детективы, нанятые компанией Post Office, которые в жесткой форме требовали возместить ущерб и угрожали судебным преследованием.

Многие почтмейстеры под давлением детективов подписывали признания в воровстве, зная о своей невиновности, чтобы избежать попадания в тюрьму. Другие, как ставший героем сериала Ли Каслтон из графства Йоркшир, решали пытаться доказывать свою правоту в суде.

В случае Каслтона суд счел заверения компании Post Office более правдоподобными, чем показания почтмейстера. Ему приказали не только заплатить компании ошибочную недостачу, но и возместить судебные издержки на общую сумму в 321 тыс. фунтов (410 тыс. долларов), что сделало Каслтона банкротом.