ГРАФИК ⟩ Власти города Таллинна не поскупились, распределяя премии

Например, муниципальная полиция выплатила в виде премий по результатам работы 237 900 евро, а гуманитарная гимназия Эхте распределила 148 855 евро в качестве премий. В декабре члены комиссии по рассмотрению планов развития детских учреждений города получили по 500 евро каждый, деньги были распределены между директорами 12 детских садов. Один сотрудник Ласнамяэского банного комплекса получил премию в размере 1010 евро, а два других работника - в размере 1140 евро каждый.

Директор по персоналу Таллинна Вильве Райк сообщила Postimees, что сотрудникам городских учреждений и подведомственных организаций разрешается раз в год выплачивать премию по результатам работы, если в бюджете учреждения есть на это средства. «Премию по результатам работы можно назначить служащему за достижение целей и выполнение задач, запланированных в плане работы и согласованных с работником на календарный год. Это касается также руководителей учреждений и подведомственных организаций. Решение о премии для руководителя подведомственного учреждения принимает руководитель городского учреждения совместно с соответствующим вице-мэром», - пояснила Райк.