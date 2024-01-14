ГРАФИК ⟩ Власти города Таллинна не поскупились, распределяя премии

В конце 2023 года учреждения города Таллинна выплатили своим сотрудникам премии на общую сумму 3,6 миллиона евро, однако, согласно публичным данным, эта сумма была вдвое меньше - 1,45 миллиона евро.
Например, муниципальная полиция выплатила в виде премий по результатам работы 237 900 евро, а гуманитарная гимназия Эхте распределила 148 855 евро в качестве премий. В декабре члены комиссии по рассмотрению планов развития детских учреждений города получили по 500 евро каждый, деньги были распределены между директорами 12 детских садов. Один сотрудник Ласнамяэского банного комплекса получил премию в размере 1010 евро, а два других работника - в размере 1140 евро каждый.