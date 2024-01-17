Маардуский депутат: после Крыма в электорате центристов возникло разделение миров и проблемы партии стали системными

Выдержки из беседы:

- Сейчас часто говорится, что Центристская партия была проектом одного человека, Эдгара Сависаара, и что без него в качестве руководителя она была обречена рано или поздно зачахнуть. Согласны ли вы с такой оценкой, или корни нынешнего кризиса не так глубоки?

- Что касается нынешней ситуации, то я давно прогнозировал распад Центристской партии и написал на эту тему с десяток статей. Я отслеживаю эту ситуацию, потому что сам состоял в Центристской партии на протяжении пятнадцати лет, я отдал ей немалую часть своей жизни, избирался как центрист и депутатом Таллиннского горсобрания, и депутатом горсобрания Маарду, был заместителем главы столичного района Мустамяэ.

Поэтому внутренняя составляющая Центристской партии мне всегда была понятна. Конечно, Центристской партии был присущ вождизм. Во главе партии находилась сильная харизматичная личность в лице Эдгара Сависаара, это был человек с большой карьерой, начатой еще с советских времен. Это не могло не влиять на ситуацию, у него были соответствующие связи, соответствущие возможности, как интеллектуальные, так и образовательные.

Самое же главное, что это был народный политик. Юри Ратас неоднократно пытался перехватить власть в Центристской партии, были и попытки со стороны других людей, но когда здоровье Сависаара пошатнулось, очередная такая попытка удалась. И тогда произошло предательство и отстранение Сависаара от власти.