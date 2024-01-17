Маардуский депутат: после Крыма в электорате центристов возникло разделение миров и проблемы партии стали системными

- Если нынешнее руководство центристов впрямь решило сосредоточиться на русском избирателе, нужно ли в таком случае Центристской партии сохранять за собой такое название, может, стоит отпозиционировать себя как-то по-другому?
- Сейчас в прессе активно обсуждаются перспективы создания «Русского союза». Но вопрос названия - это вопрос бренда. Сависаар тоже делал «Список Сависаара», который собирал за счет его личной популярности какие-то голоса, но все-таки ясно, что люди у нас идут к бренду. Так что я не думаю, что название партии будет меняться. Но мое личное мнение таково, что лучше всего этой партии подошло бы название «Партия лжи».
- Порой говорится, что позиция центристов в отношении российской агрессии против Украины разочаровала часть их русскоязычных избирателей, и кто-то стал поддерживать EKRE, кто-то - Koos. Станет ли нынешняя Центристская партия стараться вернуть себе эти голоса?
- Конечно же, будут возможности играть с этими голосами на левоцентристском поле. Но у Центристской партии сейчас нет такого сильного и харизматичного лидера, который смог бы привлечь большое количество голосов этой вот публики. Кроме того, в Центристской партии нет и таких авантюристов, которые готовы были бы сидеть в тюрьме или уехать в Сочи.
Так что можно что-то попробовать, но неизвестно, что будет получаться. Не стоит забывать и о нынешнем отношении людей к Центристской партии, значительное количество людей уже разочаровалось в партии и отвернулось от нее, в том числе и по причине коррупционных скандалов в Нарве, в Кохтла-Ярве, скандалов с конфликтом интересов, с политикой кумовства в Маарду.
Возможно, нынешняя ситуация как раз может привести к созданию избирательных союзов, к большей инициативности со стороны каких-то гражданских активистов, которые не захотят аффилировать себя с Центристской партией, но захотят - как коммуна - строить какую-то политику. Вполне возможно, что выборы 2025 года как раз пройдут под знаком создания именно избирательных союзов.
В Эстонии избирательные союзы очень часто показывали хорошие результаты на выборах. Нередко и города в Ида-Вирумаа, и тот же самый Маарду управлялись именно избирательными союзами. Безо всяких партий. И мы можем опять к этому прийти. Чем пестрее будет картина на выбрах, тем лучше будет для демократии.
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