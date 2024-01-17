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Маардуский депутат: после Крыма в электорате центристов возникло разделение миров и проблемы партии стали системными

Павел Соболев
, журналист
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  • При Сависааре партии был присущ вождизм, но при этом он был поистине народным политиком
  • Нишевую партию держать под своим контролем проще, чем крупную
  • Власть в городах с большим количеством русскоязычных жителей может перейти к избирательным союзам

В начале года фракция Центристской партии в Рийгикогу сильно сократилась, стала самой малочисленной, что выглядит непривычно для эстонской политики, и рядом экспертов высказывается мнение, что партия находится в глубочайшем кризисе за все время существования. Об исторических корнях этого кризиса и возможных направлениях его разрешения в передаче Rus.Postimees «На кухне» порассуждал депутат горсобрания Маарду, глава избирательного союза «Голос Маарду», в прошлом - член Центристской партии, предприниматель Николай Дегтяренко.

Выдержки из беседы:

- Сейчас часто говорится, что Центристская партия была проектом одного человека, Эдгара Сависаара, и что без него в качестве руководителя она была обречена рано или поздно зачахнуть. Согласны ли вы с такой оценкой, или корни нынешнего кризиса не так глубоки?

- Что касается нынешней ситуации, то я давно прогнозировал распад Центристской партии и написал на эту тему с десяток статей. Я отслеживаю эту ситуацию, потому что сам состоял в Центристской партии на протяжении пятнадцати лет, я отдал ей немалую часть своей жизни, избирался как центрист и депутатом Таллиннского горсобрания, и депутатом горсобрания Маарду, был заместителем главы столичного района Мустамяэ.

Поэтому внутренняя составляющая Центристской партии мне всегда была понятна. Конечно, Центристской партии был присущ вождизм. Во главе партии находилась сильная харизматичная личность в лице Эдгара Сависаара, это был человек с большой карьерой, начатой еще с советских времен. Это не могло не влиять на ситуацию, у него были соответствующие связи, соответствущие возможности, как интеллектуальные, так и образовательные.

Самое же главное, что это был народный политик. Юри Ратас неоднократно пытался перехватить власть в Центристской партии, были и попытки со стороны других людей, но когда здоровье Сависаара пошатнулось, очередная такая попытка удалась. И тогда произошло предательство и отстранение Сависаара от власти.

Какими методами это было сделано? Это были грязные методы, и то, что было изначально построено на лжи и обмане, конечно, не могло держаться долго. И все понимали, что трагедия Центристской партии будет и в том, что есть наличие русскоязычного и эстоноязычного электората, и удержать их вместе не получится.

- Самые непримиримые критики центристов говорят, что формула «и нашим, и вашим» не могла работать вечно. Но почему она перестала работать именно сейчас, неужели все дело только в начатой Россией военной агрессии против Украины?

- Центристская партия всегда обращала внимание на то, что в Эстонии есть правые национальные партии, и что центристы являются уравновешивающей их силой, что они обеспечивают баланс, что они являются некой структурой, которая может что-то противопоставить. В условиях мира и стабильности центристы говорили о социальном равновесии, о необходимости развития экономических отношений, в том числе эксплуатировали и вопрос дружбы с Россией, это же всем известно, был и договор с «Единой Россией».

Эта тематика всегда существовала, но в нынешней ситуации обращаться к ней стало, конечно, невозможным. И после предательства Сависаара, после его отстранения от власти, и после начала войны России против Украины ситуация для центристов очень сильно изменилась. Но она начала меняться еще раньше, потому что для многих избирателей не было ответа на простой вопрос, жесткий: «Чей Крым?». Именно по этому вопросу и пошло разделение миров. И именно с тех пор начались системные проблемы в Центристской партии.

- Яна Тоом и раньше делала спорные вещи, но Юри Ратас раньше не слишком протестовал. Получается, моральные претензии к Тоом немного искусственны сейчас, они больше похожи на попытки уходящих центристов попривлекательнее показать себя их новым партиям?

- В отличие от искусственно выращенного политика Юри Ратаса и номенклатурного партократа, мэра Таллинна Михаила Кылварта, Яна Тоом по-настоящему имеет свой собственный электоральный вес. У нее есть электоральная база, но за счет чего она формируется? В том числе и за счет диких высказываний, порой имеющих аморальное содержание. Высказываний на грани фола.

Все мы видели, что в Эстонии недавно появлялись различные авантюристы, которые выступали с различными, скажем так, интересными предложениями. Один из них теперь вынужден прятаться в Сочи, а другой сидит в тюрьме. И я думаю, что в Центристской партии просто нет достаточного количества таких авантюристов, которые говорили бы подобные дикие вещи.

Если бы такие люди были, возможно, центристы играли бы еще активнее на левом поле. Но тогда это не была бы уже партия центра, это была бы партия какой-то левизны, радикализма, каких-то позиций, которым в целом в нашем либеральном и демократическом обществе нет места.

Говорить о том, что уходящие сейчас центристы не замечали раньше чего-то подобного в партии, конечно, несерьезно. И я уверен, что если будет нужно, то и Михаил Кылварт, и Юри Ратас побегут наперегонки писать докладные в Полицию безопасности с жалобами на Яну Тоом, потому что внутренняя ситуация в партии такова, что никто там никого защищать не будет.

Пока же с тем, что Яной Тоом делается и говорится, в партии молча соглашаются. Есть какая-то критика по каким-то аспектам, но в целом же партия не осуждает Тоом, не разбирает ее дело, не принимает никаких дисциплинарных мер.

- Возможно, цель Михаила Кылварта как раз в том, чтобы сделать из центристов сугубо «русскую партию», которая не сможет сравниться по популярности с показателями времен Сависаара и Ратаса, но зато в которой позиции самого Кылварта будут незыблемы?

- Этот сценарий выглядит совершенно логичным. Я писал в своих статьях об определенном ренессансе русской политики, который задумал Михаил Кылварт. Это очень похоже на то, что он хочет забетонировать свою позицию и создать нишевую партию. Это возврат в девяностые и нулевые, но опора на какой-то стабильный электорат позволит партии находиться в какой-то определенной нише.

Но такая схема связана с большими проблемами. Центристская партия всегда пользовалась успехом в районах с большим количеством русского населения, в Ида-Вирумаа, в Маарду, в Таллинне. Она играла там на своей позиции по защите национальных меньшинств. И если сейчас партия будет уходить, что называется, в нишу, то она и будет претендовать на власть только в этих самоуправлениях.

Но изменения в электоральных настроениях уже происходили, все-таки с каждым годом все меньше людей голосовали за центристов. Так что будет трудно бороться даже за русскоязычный электорат. Там тоже разные настроения, там тоже люди думают по-разному, по-разному относятся к той же самой войне в Украине. По-разному относятся и к самим центристам, которые, конечно же, не раз обманывали избирателей, не выполняя свои предвыборные обещания.

- Если нынешнее руководство центристов впрямь решило сосредоточиться на русском избирателе, нужно ли в таком случае Центристской партии сохранять за собой такое название, может, стоит отпозиционировать себя как-то по-другому?

- Сейчас в прессе активно обсуждаются перспективы создания «Русского союза». Но вопрос названия - это вопрос бренда. Сависаар тоже делал «Список Сависаара», который собирал за счет его личной популярности какие-то голоса, но все-таки ясно, что люди у нас идут к бренду. Так что я не думаю, что название партии будет меняться. Но мое личное мнение таково, что лучше всего этой партии подошло бы название «Партия лжи».

- Порой говорится, что позиция центристов в отношении российской агрессии против Украины разочаровала часть их русскоязычных избирателей, и кто-то стал поддерживать EKRE, кто-то - Koos. Станет ли нынешняя Центристская партия стараться вернуть себе эти голоса?

- Конечно же, будут возможности играть с этими голосами на левоцентристском поле. Но у Центристской партии сейчас нет такого сильного и харизматичного лидера, который смог бы привлечь большое количество голосов этой вот публики. Кроме того, в Центристской партии нет и таких авантюристов, которые готовы были бы сидеть в тюрьме или уехать в Сочи.

Так что можно что-то попробовать, но неизвестно, что будет получаться. Не стоит забывать и о нынешнем отношении людей к Центристской партии, значительное количество людей уже разочаровалось в партии и отвернулось от нее, в том числе и по причине коррупционных скандалов в Нарве, в Кохтла-Ярве, скандалов с конфликтом интересов, с политикой кумовства в Маарду.

Возможно, нынешняя ситуация как раз может привести к созданию избирательных союзов, к большей инициативности со стороны каких-то гражданских активистов, которые не захотят аффилировать себя с Центристской партией, но захотят - как коммуна - строить какую-то политику. Вполне возможно, что выборы 2025 года как раз пройдут под знаком создания именно избирательных союзов.

В Эстонии избирательные союзы очень часто показывали хорошие результаты на выборах. Нередко и города в Ида-Вирумаа, и тот же самый Маарду управлялись именно избирательными союзами. Безо всяких партий. И мы можем опять к этому прийти. Чем пестрее будет картина на выбрах, тем лучше будет для демократии.

Смотрите запись полной версии беседы!

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