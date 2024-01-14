Видео с камер наблюдения ⟩ В Таллинне вор проник в магазин: ущерб составляет более 5000 евро

Целью преступника были дорогостоящие дроны: DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (RC2), DJI Mini 4 Pro (RC2), DJI Avata Pro View Combo, DJI Goggles 2 Motion Combo.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, к краже готовились заранее. Еще в субботу, 13 января, в 19.58 преступники позаботились о камерах в надежде, что кражу удастся провернуть без лишних глаз. Но их надежды не оправдались.

В 23.00 к магазину подошел одетый в черное мужчина, который оглядывался по сторонам. Он произвел манипуляции со входной дверью, что потом позволило вору беспрепятственно ее открыть.

В 00.43 воскресенья у магазина вновь появился мужчина и открыл первую входную дверь, после чего стал возиться со второй дверью магазина. Уже в 00.49 он с украденным быстро покинул магазин.

По предварительным данным, преступников было двое, но нельзя исключать, что и накануне вечером подходил к магазину и совершал кражу ночью один и тот же человек.

«К сожалению, охранная фирма не приехала вовремя, поскольку изначально пытались связаться с контактным лицом. Ночью... И только после этого собирались выехать на место, - сообщили в магазине. - В итоге охранная фирма приехала через 15 минут и неторопливым шагом к двери подошли два патрульных, они обошли здание, но там уже никого не было».

ModelForce просит всех, кто знает что-либо о краже, написать им на info@modelforce.eu. Если ваша информация поможет поймать воров, магазин готов подарить один из упомянутых выше дронов.

Фото: ModelForce

Дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мартин Райд сообщил Rus.Postimees, что сегодня незадолго до часу ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне на бульваре Сыпрузе был взломан магазин и украден товар.

«Ущерб, причиненный кражей, составляет около 5000 евро. Точные обстоятельства случившегося полиция установит в рамках уголовного производства», - добавил он.