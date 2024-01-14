В Эквадоре обнаружен древний город – ровесник Рима

«В представлении большинства в этой местности проживали небольшие группы людей, которые, скорее всего, ходили обнаженными, ютились в хижинах и обрабатывали землю. Но теперь мы видим, что древние люди жили в сложных городских сообществах», – говорит соавтор исследования Антуан Дорисон.

Впервые исследователи обнаружили свидетельства существования города еще в 1970-х годах. Работа заняла более 40 лет, ее окончание значительно приблизили появившиеся в последние годы новые технологии.

Контекст Фото: BBC

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Контекст Фото: BBC

Поразительное открытие

С помощью технологии LiDAR было обнаружено 6 тысяч прямоугольных земляных платформ – каждая из них составляет 20 метров в длину, 10 в ширину и 2-3 метра в высоту.

Они располагаются группами от трех до шести единиц вокруг главной площади, в центре которой видна одна большая платформа.

По мнению ученых, все эти платформы – фундаменты бывших домов и церемониальных учреждений.

Большинство из них построено путем врезания в горные породы.

Один такой комплекс в районе Киламопе включает в себя платформу длиной 140 и шириной 40 метров.

Все комплексы соединены между собой сетью прямых дорог, одна из которых простирается на 25 километров.

По словам Антуана Дорисона, эти дороги – самая удивительная часть открытия.