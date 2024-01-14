ВИДЕО ⟩ На юго-западе Исландии вновь произошло извержение вулкана

Вулкан начал извергаться сегодня утром после нескольких слабых землетрясений, сообщил телеканал RUV. Представитель Исландской метеорологической службы Кристин Йонсдоттир сказала, что поток лавы находится сейчас на расстоянии 400-500 метров от города и движется в направлении Гриндавика.

Национальный глава полиции Исландии сегодня повысил уровень общественной безопасности с уровня угрозы до уровня чрезвычайной ситуации.

Жители рыболовецкой деревни Гриндавик с населением около 4000 человек также были эвакуированы в ноябре после землетрясений и извержения вулкана. Местным жителям было разрешено вернуться домой 22 декабря.

За последние два года на Исландии произошло пять извержений вулканов, последнее из которых было 18 декабря.

В этой островной стране насчитывается 33 активные вулканические системы, что является самым высоким показателем в Европе.

Расположенный в северной части Атлантического океана, остров находится на подводной гряде Срединно-Атлантического хребта, который является границей между евразийской и североамериканской тектоническими плитами в земной коре.