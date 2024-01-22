ПЕРСОНА ⟩ Представительница рода Майделей в Европарламенте: политика не должна быть легкой

Болгария проявила изрядную долю энтузиазма по этим темам. Не все люди хотели вступать в ЕС или НАТО. «Мне было трудно это понять. Для меня это была мечта, как и для всего моего поколения», - вспоминает Майдель.

Легкие вещи и выполнить легко. Но политика не должна быть легкой.

Болгария вступила в ЕС в 2007 году. Майдель работает в Европарламенте с 2009 года. Правда, первое время она являлась помощницей другого депутата, Илианы Ивановой, что считает полезным опытом: «Благодаря этому, когда я пришла в Европарламент в качестве молодого депутата, я уже имела представление о жизни парламента и о том, как работают институты ЕС изнутри».

Довольна своей работой

Теперь Майдель называет своего бывшего руководителя хорошим другом и наставником. Пример для подражания есть - Иванова прервала свой срок в Европарламенте, чтобы стать представителем Болгарии в Счетной палате. А затем стала комиссаром своей страны в Еврокомиссии.

«Хотелось бы видеть больше ответственности со стороны избранных должностных лиц. Особенно во времена кризиса и войны, как сейчас», - говорит Ева Майдель. Фото: Federica Onnis

Майдель объясняет свой выбор партии тем, что в Болгарии есть силы, выступающие против ЕС и НАТО. «Название моей партии означает "Граждане за европейское развитие". Она была основана вскоре после того, как мы вступили в ЕС и НАТО. Для меня это был естественный выбор. Правоцентристское и христианско-демократическое пространство в Болгарии в тот момент было совершенно пустым», - отмечает она.