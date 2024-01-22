ПЕРСОНА ⟩ Представительница рода Майделей в Европарламенте: политика не должна быть легкой

Перед началом интервью журналист задает Еве Майдель вопрос о ее не совсем болгарской фамилии. По реакции евродепутата видно, что именно этого она и ждала: «Ага-а!» - восклицает Майдель и звонко смеется.
«Это моя маленькая эстонско-балтийская связь. Это имя эстонско-балтийско-немецкого происхождения, ему несколько сотен лет», - рассказывает блогарский евродепутат от партии ГЕРБ. При рождении ее звали Ева Паунова, но выйдя замуж она взяла фамилию своего мужа австрийского происхождения. У него, как и у президента Австрии Александра Ван дер Беллена, есть эстонские корни.
«Когда я встречаю эстонцев, они часто упоминают это имя, так как видели его в церквях и на гербах», - говорит Майдель.
37-летняя Майдель начинает рассказ о начале своей политической карьеры: ее вдохновляет тот факт, что годы ее становления совпали с движением Болгарии в ЕС и НАТО. «Будучи подростком я уже увлекалась всевозможными политическими событиями - как в Болгарии, на Балканах, так и в Европе в целом, - вспоминает Майдель. - Я была ярым сторонником членства Болгарии в ЕС и НАТО».
Ева Майдель
- Родилась 26 января 1986 года в Софии.
- Училась в американском университете Джона Кэбота в Риме, Гарварде и Оксфорде.
- Состоит в болгарской консервативной партии «Граждане за европейское развитие» (ГЕРБ).
- Впервые Майдель стала депутатом Европарламента 1 июля 2014 года. На тот момент она была самым молодым членом Европейской народной партии.
- В нынешнем составе Европарламента она является заместителем председателя делегации по связям с Японией, членом Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике и замещающим членом Комитета по экономике и финансам.
Майдель является членом консультативного совета аналитического центра «Европейский совет по международным отношениям» (ECFR) и попечительского совета аналитического центра Friends of Europe.
Болгария проявила изрядную долю энтузиазма по этим темам. Не все люди хотели вступать в ЕС или НАТО. «Мне было трудно это понять. Для меня это была мечта, как и для всего моего поколения», - вспоминает Майдель.
Легкие вещи и выполнить легко. Но политика не должна быть легкой.
Болгария вступила в ЕС в 2007 году. Майдель работает в Европарламенте с 2009 года. Правда, первое время она являлась помощницей другого депутата, Илианы Ивановой, что считает полезным опытом: «Благодаря этому, когда я пришла в Европарламент в качестве молодого депутата, я уже имела представление о жизни парламента и о том, как работают институты ЕС изнутри».
Довольна своей работой
Теперь Майдель называет своего бывшего руководителя хорошим другом и наставником. Пример для подражания есть - Иванова прервала свой срок в Европарламенте, чтобы стать представителем Болгарии в Счетной палате. А затем стала комиссаром своей страны в Еврокомиссии.
Майдель объясняет свой выбор партии тем, что в Болгарии есть силы, выступающие против ЕС и НАТО. «Название моей партии означает "Граждане за европейское развитие". Она была основана вскоре после того, как мы вступили в ЕС и НАТО. Для меня это был естественный выбор. Правоцентристское и христианско-демократическое пространство в Болгарии в тот момент было совершенно пустым», - отмечает она.
На вопрос, планирует ли она вновь баллотироваться в Европарламент в июне, Майдель осторожно ответила, что сейчас находится на распутье. Но вопрос ее не удивляет. «В течение последних шести месяцев люди всегда говорят вместо приветствия: "Как дела, ты баллотируешься?"» - улыбается Майдель и добавляет, что в Болгарии эти вопросы обычно решаются ближе к выборам.
Политики должны уметь объяснять избирателям технологические достижения так, чтобы люди не пугались.
Майдель признается, что вполне удовлетворена теми вопросами, которые решала в Европарламенте. «Искусственный интеллект, социальные сети, производство чипов», - перечисляет она.
По мнению евродепутата, политики должны уметь объяснять избирателям технологические достижения таким образом, чтобы их не напугать. В качестве примера таких страхов она рассказывает историю, которая произошла в Соединенных Штатах.
«В начале 20 века в Нью-Йорке планировалось заменить газовые уличные фонари на электрические. Газовики сильно забеспокоились. В 1907 году они объявили забастовку, причем весьма серьезную, поскольку газовые фонари не зажигали несколько дней. Это, в свою очередь, породило множество проблем: например, выросла ночная преступность», - говорит она.
«Это один из примеров стресса, который может создать внедрение новых технологий, и того влияния, которое оно оказывает на существующих работников в отраслях, - заявляет Майдель. - Я думаю, это показывает важность четкой стратегии, планирования и коммуникации, а также то, что видение должно быть правильно реализовано - чтобы общество чувствовало себя хорошо и не боялось».
По словам Майдель, ей нравится быть членом Европарламента, потому что она может решать более дальновидные вопросы. «В местной политике часто доминируют сегодня и завтра. Часто даже вчера, - говорит она. - Здесь же мы пытаемся создать видение на следующее десятилетие».
Со скептиками надо бороться
Когда Майдель спрашивают, как ей удается объяснять все это избирателям, она отвечает: «Буду предельно честна: мне трудно объяснить свою работу». Майдель считает, что десять лет назад говорить о видении было бы проще - европейские общества были более стабильными, а их будущее казалось более предсказуемым.
«Людей интересует, как ты решишь проблему, которая возникла у них вчера или сегодня, а не то, что ты сделаешь, чтобы через десять лет у них было меньше проблем, если мы ответственно подойдем к их решению сейчас», - говорит Майдель.
Она предполагает, что бывшие активисты, выступавшие против ЕС и НАТО, теперь могут быть теми же самыми сообществами, которые ставят под сомнение продолжение поддержки Украины или вакцинации против коронавируса.
«Их нужно понять, но не отказываться от своей позиции, - говорит она. - Если люди чувствуют себя неуверенно, ответственность за то, чтобы избранные лидеры могли указать им четкое направление, лежит на избранных лидерах. Да, часть общества последует за ними, а часть - нет».
По ее словам, проблема серьезна, когда те, кто выступает против, уже составляют половину общества. «Это значит, что нет четких посылов или четкой позиции, есть пропаганда, против которой никто не выступает», - считает Майдель.
Людей интересует, как ты решишь проблему, которая возникла у них вчера или сегодня, а не то, что ты сделаешь, чтобы через десять лет у них было меньше проблем, если мы ответственно подойдем к их решению сейчас
«Хотелось бы видеть больше ответственности со стороны избранных должностных лиц. Особенно во времена кризиса и войны, как сейчас. Мы должны четко понимать, каково положение дел и каковы наши демократические ценности», - призывает Майдель.
«Легкие вещи и выполнить легко. Но политика не должна быть легкой, - продолжает она. - Это тяжелая работа, и это означает, что вам приходится общаться с людьми, которые не согласны и не понимают вашей точки зрения. Самое главное - создать критическую массу должностных лиц и людей, работающих в учреждениях, которые имеют четкое представление о том, чего и как они хотят достичь».
По мнению Майдель, иногда нужно просто воспользоваться моментом. «В моей стране, например, это произошло, когда в Украине началась полномасштабная война, и среди жителей было много сторонников Украины, - говорит она. - В этот момент вы должны вступить в контакт с людьми, выслушать их проблемы и представить свое видение и аргументы». Однако объяснения не должны прекращаться через месяц.
«Иногда политика ЕС помогает, но не сразу. Например, если вас не устраивает то, как выглядит ваш родной город, есть вероятность, что ЕС профинансирует и поможет, но этими возможностями должны воспользоваться ваш мэр и горсобрание», - приводит пример Майдель. - Трудно объяснить, почему ваше место жительства не выглядит хорошо благодаря ЕС и почему все-так выглядит».