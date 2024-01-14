Убытки Electrolux растут как снежный ком

Квартальный убыток Electrolux вырос с 2 миллиардов шведских крон в 2022 году до 3,2 миллиарда шведских крон (около 311 миллионов долларов) по результатам четвертого квартала прошлого года, сообщает Reuters.

Потери были вызваны рядом факторов, включая общий рост затрат, усиление ценовой конкуренции и слабый спрос в Северной Америке.

Компания Electrolux сообщила, что убытки североамериканского подразделения, на долю которого приходится около трети продаж группы, в четвертом квартале выросли до 1,4 миллиарда крон по сравнению с 1,2 миллиарда крон годом ранее.

Основной причиной потерь в Северной Америке стало усиление ценового давления и слабый спрос с октября по декабрь, говорится в квартальном отчете.

Плюс к тому, констатирует руководство Electrolux, рыночные цены особенно сильно упали на холодильники и морозильники – это одна из основных категорий товаров, экспортируемых компанией в Северную Америку.