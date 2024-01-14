Редкий, но важный процесс: в Балтийское море начался приток соленой воды

Для того чтобы произошел крупный приток, нужны предпосылки и совпадение определенных условий. Прежде всего, как минимум две-три недели должен дуть восточный ветер, который выталкивает воду из Балтийского моря, тем самым понижая его уровень. Когда уровень Балтийского моря падает, важно, чтобы поднялся сильный западный ветер, который поднимет уровень в проливе Каттегат и унесет богатую кислородом воду Северного моря в Балтийское море.

Крупные притоки важны для экосистемы Балтийского моря. В самых глубоких слоях, где вода обычно не смешивается, наблюдается недостаток кислорода. Поэтому отдельные районы Балтийского моря называют мертвыми.

«Жизнь может существовать, когда есть кислород. Это касается и организмов, обитающих на дне. Можно говорить о восстановлении какого-то вида жизни в регионах, где раньше кислород был истощен. Следовательно, все остальные биологические или химические процессы, где необходим кислород, могут произойти снова», - объяснил научный сотрудник Латвийского института гидроэкологии Марис Скудра.

Последний крупный приток в 2014 году стал третьим по величине за всю историю наблюдений, однако его эффект был кратковременным.