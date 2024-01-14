Спорт, наука, математика: кубик Рубика отмечает полувековой юбилей

Первому человеку, который собрал кубик Рубика, потребовался месяц усилий. Этим человеком был сам создатель культовой головоломки, венгерский скульптор и профессор архитектуры 79-летний Эрно Рубик, сообщает CNBC.

Задуманный как математический инструмент, помогающий студентам понять движение в трехмерном пространстве, первый «магический куб», как его первоначально называли, был собран из кубиков, сделанных из дерева и бумаги, скрепленных резинками, клеем и скрепками.

И только после того, как Эрно Рубик собрал свой первый куб воедино и попытался переместить цветные блоки, он понял, что создал уникальную головоломку.

«Я подумал, что если уж я не смогу этого сделать, то никто другой не сможет этого сделать», - заявил Рубик CNBC.

«Это было доказательством того, что кубик можно вывести на рынок, продемонстрировать публике», - добавил изобретатель.

В настоящее время кубик Рубика принадлежит компании Spin Master.

«Рубик — это не просто игрушка, - считает Сэм Суш, старший директор по глобальному маркетингу Spin Master. - Это искусство. Это спорт. Это наука. Это математика».

По его словам, доля кубика Рубика на рынке интеллектуальных игр составляет 42 процента, и продажи продолжают расти.

С момента своего создания в 1974 году кубик Рубика превратился в культовый атрибут поп-культуры – его можно увидеть в фильмах и телешоу, музыкальных клипах, мультфильмах, видеоиграх и музейных инсталляциях.

Текущий мировой рекорд по сборке кубика Рубика составляет всего 3,13 секунды.

В 2022 году розничные продажи кубика выросли почти на 4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 75,3 миллиона долларов США, что соответствует почти 6 миллионам проданных головоломок.