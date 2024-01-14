ЮРИСТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ ⟩ Имеет ли покупатель недвижимости право требовать от продавца устранения недостатков?

По словам Хиндпере, Государственный суд также пояснил, что при оценке соответствия старого дома условиям договора следует исходить из обычного, то есть среднего состояния зданий аналогичного назначения и возраста. Это означает, что в отношении зданий, построенных десятилетия назад, нельзя предполагать соответствие современным строительным нормам или проектной документации.

По словам юриста по недвижимости, Закон о долговом праве предусматривает, что покупатель может требовать от продавца отремонтировать имущество, если это возможно и не приводит к неоправданным расходам или неудобствам для продавца по сравнению с другими средствами правовой защиты, учитывая, в том числе, стоимость товара и значимость недостатка.