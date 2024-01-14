Часто возникают ситуации, когда покупатель приобретает старое жилье, и затем обнаруживаются дефекты, о которых продавец или агент по недвижимости не уведомил его до заключения договора купли-продажи. Покупатель начинает требовать, чтобы продавец построил ему новую печь, заменил крышу или что-то подобное. Вопрос о правомерности такого требования разъясняет на Facebook юрист по недвижимости Эви Хиндпере.
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ЮРИСТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ ⟩ Имеет ли покупатель недвижимости право требовать от продавца устранения недостатков?
По словам Хиндпере, Государственный суд также пояснил, что при оценке соответствия старого дома условиям договора следует исходить из обычного, то есть среднего состояния зданий аналогичного назначения и возраста. Это означает, что в отношении зданий, построенных десятилетия назад, нельзя предполагать соответствие современным строительным нормам или проектной документации.