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Внимание ⟩ Ситуация на дорогах ухудшится из-за сильного снегопада и ветра

rus.postimees.ee
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Будьте осторожны на дорогах в начале недели.
Будьте осторожны на дорогах в начале недели. Фото: Elmo Riig/Sakala

Утром в понедельник в Эстонии ожидаются сильный снегопад и метель. Ситуация на дорогах вновь ухудшится.

В начале следующей недели в отдельных регионах синоптики обещают до 25 см снега.

По данным Агентства по окружающей среде, в понедельник утром на островах пройдет сильный снегопад.

В течение дня снегопады и метель постепенно распространятся по всей Эстонии и продолжатся во вторник.

В западной части Эстонии метели начнут стихать во вторник утром, к вечеру осадки прекратятся и восточных регионах страны.

В первые дни предстоящей недели ожидается много снега – толщина снежного покрова будет достигать в зависимости от региона от 7 до 20 см, местами до 25 см.

Кроме того, ситуацию на дорогах Эстонии будет осложнять сильный ветер.

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