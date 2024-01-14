Внимание ⟩ Ситуация на дорогах ухудшится из-за сильного снегопада и ветра

В начале следующей недели в отдельных регионах синоптики обещают до 25 см снега.

По данным Агентства по окружающей среде, в понедельник утром на островах пройдет сильный снегопад.

В течение дня снегопады и метель постепенно распространятся по всей Эстонии и продолжатся во вторник.

В западной части Эстонии метели начнут стихать во вторник утром, к вечеру осадки прекратятся и восточных регионах страны.

В первые дни предстоящей недели ожидается много снега – толщина снежного покрова будет достигать в зависимости от региона от 7 до 20 см, местами до 25 см.

Кроме того, ситуацию на дорогах Эстонии будет осложнять сильный ветер.