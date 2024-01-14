Боссы PepsiCo запретили упоминать в рекламе войну в Украине

Инициатива B4Ukraine отслеживает присутствие международного бизнеса в России после ее полномасштабного вторжения в Украину, сообщает Meduza.

Как утверждают активисты B4Ukraine, они ознакомились с брифом PepsiCo, составленным осенью 2023 года – как раз в тот момент корпорация искала новое рекламное и PR-агентство в Украине.

«НЕТ: упоминания о войне, боевых действиях, агрессии, военнослужащих (со стороны бренда), Вооруженных силах Украины. НЕТ: поддержка Украины и армии. НЕТ: негативная коннотация, создающая ощущение „небезопасности“», — цитируют внутренний документ компании представители B4Ukraine.

Активисты обратились за комментариями в офисы Pepsi в Украине и США, однако не получили ответа.

Осенью прошлого года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло компанию PepsiCo в перечень международных спонсоров войны.

На сайте НАПК говорится, что компания обещала прекратить производство напитков в России после начала полномасштабной войны, но не сделала этого.

По данным украинских властей, PepsiCo остается четвертой по размеру чистой прибыли компанией в области производства напитков и пищевых продуктов в России и по итогам 2022 года заплатила в российский бюджет налогов более чем на 115 миллионов долларов.

Представители украинского агентства также утверждали, что чипсы Layʼs, которые производит PepsiCo, входят в пищевые пайки российских военных.