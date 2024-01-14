В Европе было проведено больше ночей в краткосрочной аренде, чем когда-либо прежде

В третьем квартале 2023 года гости провели в Европе через Airbnb, Booking.com, Expedia Group или TripAdvisor в общей сложности 309,4 миллиона ночей в краткосрочной аренде, что на 13,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, как показывают данные Eurostat.
С этим показателем туризм на платформах продолжил превышать докоронавирусные уровни и устанавливать новые ежемесячные рекорды: в июле в жилье, забронированном через веб-платформы, было проведено 115,7 миллиона ночей, в августе этот показатель увеличился до 124,7 миллиона ночей, а в сентябре он составил 69,1 миллиона.