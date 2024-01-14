В Новомосковске без отопления остались более 370 многоэтажных домов

В городе Новомосковск Тульской области в результате аварии на ГРЭС остались без отопления 372 многоэтажных дома, 10 школ, 16 детских садов и одна больница, сообщают в воскресенье, 14 января, местные СМИ и русскоязычные Telegram-каналы.

Специалисты пытаются восстановить работу ГРЭС, однако пока не получается - жители пишут, что батареи в домах остыли. «В городе -12 градусов», - говорится в посте Telegram-канала Baza.

Между тем телеканал «Первый тульский» сообщает на своем сайте, что на Новомосковской ГРЭС вышел из строя высоковольтный ввод выключателя трансформатора.

Указывается, что в региональном правительстве уже объявили о направлении в Новомосковск «дополнительных ресурсов» и подготовке аварийных бригад. Кроме того, в город направят передвижные электростанции.

На фоне рекордных морозов в России с начала 2024 года почти в 20 регионах страны произошли аварии на системах теплоснабжения.

Самой крупной стала авария в городе Подольске Московской области, где жители 174 многоквартирных домов больше недели оставались без отопления.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело, двое подозреваемых отправлены в СИЗО.

13 января из-за аварии на теплотрассе более 40 многоквартирных домов остались без отопления в Липецке.

Аварии на теплотрассах произошли также в ряде областей Центральной России, Дагестане, Приморье, Карелии и Урале. В результате без отопления остались десятки тысяч человек.