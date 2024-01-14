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ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Ныо удалось слепить снеговика высотой одиннадцать с половиной метров

Юри Саар
, редактор рубрики «Мнения» Tartu Postimees
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Сегодня в Ныо радостно улыбались строители гигантского снеговика, а также и сам снеговик, когда под его глазами из картинговых колес и носа из пластиковой трубы появился красный рот. Высота этого снеговика рекордных размеров от земли до верхушки шляпы составляет 11,5 метров.

У снеговика также есть пуговицы из картинговых колес. Крепление глаз и пуговиц было непростым делом. Их пришлось крепко подвешивать к замерзшему снеговику на металлических стержнях. Эртти Виилу и Халари Май, стоя на подъемнике, пришлось стержни забивать в снеговика с помощью большого молота. Так сильно замерз этот снеговик, состоящий из трех шаров.

Организатор мероприятия Янар Савийр рассказал, что вчера удалось освободить снеговика от коробок, и первоначальная идея была попробовать придать персонажу более округлые формы. Для резки льда на большой высоте сегодня удалось привлечь профессионального лесопильщика Рейна Талвисте.

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