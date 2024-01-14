ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Ныо удалось слепить снеговика высотой одиннадцать с половиной метров

У снеговика также есть пуговицы из картинговых колес. Крепление глаз и пуговиц было непростым делом. Их пришлось крепко подвешивать к замерзшему снеговику на металлических стержнях. Эртти Виилу и Халари Май, стоя на подъемнике, пришлось стержни забивать в снеговика с помощью большого молота. Так сильно замерз этот снеговик, состоящий из трех шаров.