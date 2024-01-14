KV: разрыв между ценами предложения и сделками по продаже квартир продолжает увеличиваться

Низкий спрос на жилье удерживает покупателей недвижимости от сделок на рынке. Ограниченное количество покупателей создает ситуацию, когда разрыв между предложенной ценой квартир и ценой сделки увеличивается. Другими словами, покупатели квартир могут больше торговаться по цене, анализирует развитие рынка жилой недвижимости директор портала недвижимости KV.EE Тарво Теслон.