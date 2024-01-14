Низкий спрос на жилье удерживает покупателей недвижимости от сделок на рынке. Ограниченное количество покупателей создает ситуацию, когда разрыв между предложенной ценой квартир и ценой сделки увеличивается. Другими словами, покупатели квартир могут больше торговаться по цене, анализирует развитие рынка жилой недвижимости директор портала недвижимости KV.EE Тарво Теслон.
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KV: разрыв между ценами предложения и сделками по продаже квартир продолжает увеличиваться
«Затянувшийся экономический спад, высокая процентная ставка и низкий уровень потребительского доверия лишили покупателей жилья сил и смелости. Число сделок на рынке жилой недвижимости показывает тенденцию к снижению, что оказывает давление на цены», - отметил Теслон важные экономические факторы, влияющие на рынок квартир.