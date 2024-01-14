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KV: разрыв между ценами предложения и сделками по продаже квартир продолжает увеличиваться

Ангелина Тякер
, экономический журналист
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Портал недвижимости KV.ee.
Портал недвижимости KV.ee. Фото: Eero Vabamägi, Postimees

Низкий спрос на жилье удерживает покупателей недвижимости от сделок на рынке. Ограниченное количество покупателей создает ситуацию, когда разрыв между предложенной ценой квартир и ценой сделки увеличивается. Другими словами, покупатели квартир могут больше торговаться по цене, анализирует развитие рынка жилой недвижимости директор портала недвижимости KV.EE Тарво Теслон.

«Затянувшийся экономический спад, высокая процентная ставка и низкий уровень потребительского доверия лишили покупателей жилья сил и смелости. Число сделок на рынке жилой недвижимости показывает тенденцию к снижению, что оказывает давление на цены», - отметил Теслон важные экономические факторы, влияющие на рынок квартир.

Не благоприятная для рынка недвижимости среда, тем не менее, сопровождается медленным ростом средней цены предложений на жилье.

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