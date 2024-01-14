Президент Зеленский поблагодарил страны Балтии: спасибо, что вы на стороне свободы

Сегодня вечером, 14 января, Зеленский опубликовал в социальных сетях видеообзор своего государственного визита в страны Балтии. Президент подчеркнул, что все страны и народы важны в борьбе против России. «Все народы, которые не хотят, чтобы их дети были собственностью диктаторов, и все лидеры, желающие находиться на светлой стороне истории. Мы должны выиграть эту битву. Мы - все государства, ценящие независимость», - сказал он.

Глава Украины добавил, что на протяжении двух лет между Эстонией, Латвией и Литвой царит единство. «Я благодарен вам за это тепло и солидарность. Спасибо вам всем, что вы с нами», - подчеркнул он.

Зеленский также поблагодарил страны Балтии за пакеты поддержки, которые помогают украинцам лучше сражаться на фронте. «Я уверен, что наступит день, когда нас всех объединит воля к победе и мы поздравим друг друга с победой. Я рад возможности поблагодарить вас. Спасибо, что вы на стороне свободы», - сказал он.

Thank you for being on the side of freedom!



🇱🇹 🇱🇻 🇪🇪 pic.twitter.com/tui1vNqgeq — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2024