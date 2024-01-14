Сегодня исполнилось сто дней с момента кровавого нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которой террористическая группировка убила около 1200 израильтян и взяла в заложники 250 человек, после чего последовала масштабная израильская война в секторе Газа, унесшая тысячи жизней. Вчера вечером в Тель-Авиве семьи заложников, удерживаемых в секторе Газа, начали 24-часовую демонстрацию, призывая правительство вернуть их близких, находящихся все это время в плену у ХАМАС.
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«Сто дней в аду» ⟩ В Тель-Авиве прошла демонстрация с требованием немедленного освобождения заложников
Акция протеста под названием «Сто дней в аду» началась после открытия израильским художником Рони Левави копии туннелей в Газе, где, как предполагается, удерживаются близкие участников митинга.