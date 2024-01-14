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«Сто дней в аду» ⟩ В Тель-Авиве прошла демонстрация с требованием немедленного освобождения заложников

rus.postimees.ee
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Семьи заложников ХАМАС и их сторонники держат фотографии заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, во время акции протеста "Сто дней в аду", требующей их немедленного освобождения, перед военной базой Кирия в Тель-Авиве, Израиль, 13 января 2024 года.
Семьи заложников ХАМАС и их сторонники держат фотографии заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, во время акции протеста "Сто дней в аду", требующей их немедленного освобождения, перед военной базой Кирия в Тель-Авиве, Израиль, 13 января 2024 года. Фото: ABIR SULTAN

Сегодня исполнилось сто дней с момента кровавого нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которой террористическая группировка убила около 1200 израильтян и взяла в заложники 250 человек, после чего последовала масштабная израильская война в секторе Газа, унесшая тысячи жизней. Вчера вечером в Тель-Авиве семьи заложников, удерживаемых в секторе Газа, начали 24-часовую демонстрацию, призывая правительство вернуть их близких, находящихся все это время в плену у ХАМАС.

Акция протеста под названием «Сто дней в аду» началась после открытия израильским художником Рони Левави копии туннелей в Газе, где, как предполагается, удерживаются близкие участников митинга.

Толпы несли гигантский плакат с надписью: «И мир молчит», и скандировали, что заложников нужно освободить «Сейчас! Сейчас! Сейчас!», сообщает AFP.

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