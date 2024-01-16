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АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Забастовка учителей – это наказание для детей и их родителей

Андрей Кузичкин
, публицист
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Андрей Кузичкин.
Андрей Кузичкин. Фото: Konstantin Sednev

22 января в Эстонии должна состояться масштабная забастовка учителей с требованием увеличения зарплаты. Публицист Андрей Кузичкин признает, что труд учителя не оценивается в Эстонии адекватно, но не находит приведенные в поддержку забастовки аргументы убедительными. По мнению публициста, в большинстве случаев забастовки с экономическими требованиями являются проявлением слабости и социального инфантилизма, и нынешняя забастовка не является исключением из этого правила.

Минимальная зарплата учителей в Эстонии в 2023 году увеличилась с 1412 до 1749 евро, или на 23,9%. Средняя начисленная зарплата учителей составила 2 073 евро, или 111% от средней зарплаты по Эстонии. При этом в местных самоуправлениях она сильно различается.

Если на небольших островах зарплата колеблется в районе 1700 евро, то в волости Йыэляхтме в Харьюмаа средняя брутто-зарплата учителей в августе прошлого года превысила 2400 евро. Как известно, педагоги Эстонии планируют начать 22 января забастовку с требованием повышения заработной платы. Я работаю в маленькой эстонской школе на полставки, зарплата у меня небольшая, от прибавки не отказался бы… Но бастовать не буду. Приведу аргументы в пользу своей позиции.

1. Я не считаю, что труд учителя в Эстонии оценивается адекватно: 1600 евро на руки в среднем позволяют жить, но жить довольно скромно. Такая зарплата не стимулирует работать лучше и больше и не компенсирует постоянно возрастающую психологическую нагрузку и расходы интеллектуальных ресурсов педагога. Ведь в школах постоянно внедряются новые технологии обучения, каждое новое поколение учеников требует особого подхода, потому что дети все глубже погружаются в виртуальный мир гаджетов, и педагогу нужно все больше усилий, чтобы вернуть детей из TikTok в реальный мир знаний.

Все так. Но я уверен, что прибавка в 100 евро никаких проблем не решит и не предохранит учителя от профессионального выгорания. Это не те деньги, из-за которых стоит драться: их просто «съест» инфляция или налоги. Я далек от идеализма, но не считаю деньги главным мотиватором для людей, которые выбирают профессию школьного преподавателя. Там, где речь идет о ежедневной работе с детьми, на первом месте должны стоять призвание и любовь.

Можно получать 3000 евро, но каждый день идти в школу как на каторгу - идти лишь потому, что там платят 3000 евро. Ничего доброго из этого не будет ни для учителя, ни для учеников. Поэтому я не вижу смысла клянчить у государства подачку в 100 евро.

2. Я считаю, что забастовка школьных педагогов и работников детских садов - наказание для детей и их родителей. Прерванный учебный процесс - это пробел в знаниях учеников и не усвоенный учебный материал. Для родителей - это проблема безнадзорности детей и источник стресса. Все то, что наше общество пережило в условиях пандемии коронавируса, когда переход на дистанционное обучение привел к резкому снижению качества школьного образования и вынудил родителей работать неполный день.

Получается, что планирующаяся забастовка - это организованная мини-пандемия. Такое отношение к детям и их родителям со стороны педагогов я считаю безнравственным. И какой пример мы показываем детям? Что во имя собственного материального благополучия мы готовы пожертвовать интересами учеников? Это просто антипедагогично!

3. Понятно, что первоисточник всех проблем - дефицит государственного бюджета, связанный с масштабным экономическим кризисом, спровоцированным войной в Украине. Вопросы национальной безопасности перед лицом российской угрозы требуют роста расходов на оборону: разработка и расширение производства новых видов вооружения, закупка оружия и военной техники, укрепление восточной границы, строительство полигона в Нурсипалу, помощь Украине и украинским беженцам.

В этих условиях у государства очень ограниченные возможности для повышения зарплат в бюджетной сфере. Тем более что такое повышение, не связанное с ростом производительности труда, лишь провоцирует рост инфляции. И я считаю, что требование повышения зарплаты в условиях войны не отвечает понятиям патриотизма.

4. Можно ли улучшить положение педагогов уже сегодня? Конечно, можно! В условиях дефицита средств бюджета остается вариант предоставления натуральных льгот учителям путем финансирования через различные социальные фонды. Например, Касса здоровья могла бы оплачивать набор витаминов. Профильные министерства могли бы профинансировать путевки в центры отдыха и строительство социального жилья для педагогов в различных самоуправлениях. Актуально развитие системы премий успешным педагогам и стипендиальных фондов для повышения квалификации.

Есть и внутренние ресурсы у самих школ. Например, классы по 40 человек - это безобразие, и проблему переполненности классов можно и нужно решить, установив стандарт заполняемости на уровне 25 учащихся. Стандартная нагрузка на педагога в 18 часов поможет повысить зарплату в пределах установленного фонда заработной платы. Я бы предложил подумать о расширении спектра коммерческих услуг, предоставляемых школой: наряду с арендой спортзалов и бассейнов можно бы легализовать систему частного репетиторства на учебной базе школы.

Общеобразовательные школы несут большие расходы на содержание одного ученика с особыми образовательными потребностями. В крупных самоуправлениях можно было бы создавать специализированные школы, сократив число опорных специалистов и педагогов «малых классов».

22 января должна начаться масштабная забастовка учителей. Данное фото сделано во время их предупредительной забастовки 10 ноября 2023 года.
22 января должна начаться масштабная забастовка учителей. Данное фото сделано во время их предупредительной забастовки 10 ноября 2023 года. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Разумеется, найдется много контраргументов и экспертов, объясняющих, почему это невозможно реализовать. Тогда предлагайте другое! Самое простое - рассказать, почему нельзя. Но самое правильное - найти возможности и сделать.

Я не адвокат Министерства образования и науки и правительства Эстонии. Но и не судья им. Чем меньше государства в моей жизни, тем лучше. Хочу остаться свободным и независимым.

Конечно, педагоги имеют право на забастовку - это их выбор. Но я всю жизнь считал забастовки с экономическими требованиями проявлением слабости и социального инфантилизма. Не буду бастовать: останусь сильным и самостоятельным.

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