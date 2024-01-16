АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Забастовка учителей – это наказание для детей и их родителей

Минимальная зарплата учителей в Эстонии в 2023 году увеличилась с 1412 до 1749 евро, или на 23,9%. Средняя начисленная зарплата учителей составила 2 073 евро, или 111% от средней зарплаты по Эстонии. При этом в местных самоуправлениях она сильно различается.

Если на небольших островах зарплата колеблется в районе 1700 евро, то в волости Йыэляхтме в Харьюмаа средняя брутто-зарплата учителей в августе прошлого года превысила 2400 евро. Как известно, педагоги Эстонии планируют начать 22 января забастовку с требованием повышения заработной платы. Я работаю в маленькой эстонской школе на полставки, зарплата у меня небольшая, от прибавки не отказался бы… Но бастовать не буду. Приведу аргументы в пользу своей позиции.

1. Я не считаю, что труд учителя в Эстонии оценивается адекватно: 1600 евро на руки в среднем позволяют жить, но жить довольно скромно. Такая зарплата не стимулирует работать лучше и больше и не компенсирует постоянно возрастающую психологическую нагрузку и расходы интеллектуальных ресурсов педагога. Ведь в школах постоянно внедряются новые технологии обучения, каждое новое поколение учеников требует особого подхода, потому что дети все глубже погружаются в виртуальный мир гаджетов, и педагогу нужно все больше усилий, чтобы вернуть детей из TikTok в реальный мир знаний.