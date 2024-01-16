АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Забастовка учителей – это наказание для детей и их родителей

22 января в Эстонии должна состояться масштабная забастовка учителей с требованием увеличения зарплаты. Публицист Андрей Кузичкин признает, что труд учителя не оценивается в Эстонии адекватно, но не находит приведенные в поддержку забастовки аргументы убедительными. По мнению публициста, в большинстве случаев забастовки с экономическими требованиями являются проявлением слабости и социального инфантилизма, и нынешняя забастовка не является исключением из этого правила.
Минимальная зарплата учителей в Эстонии в 2023 году увеличилась с 1412 до 1749 евро, или на 23,9%. Средняя начисленная зарплата учителей составила 2 073 евро, или 111% от средней зарплаты по Эстонии. При этом в местных самоуправлениях она сильно различается.
Если на небольших островах зарплата колеблется в районе 1700 евро, то в волости Йыэляхтме в Харьюмаа средняя брутто-зарплата учителей в августе прошлого года превысила 2400 евро. Как известно, педагоги Эстонии планируют начать 22 января забастовку с требованием повышения заработной платы. Я работаю в маленькой эстонской школе на полставки, зарплата у меня небольшая, от прибавки не отказался бы… Но бастовать не буду. Приведу аргументы в пользу своей позиции.
1. Я не считаю, что труд учителя в Эстонии оценивается адекватно: 1600 евро на руки в среднем позволяют жить, но жить довольно скромно. Такая зарплата не стимулирует работать лучше и больше и не компенсирует постоянно возрастающую психологическую нагрузку и расходы интеллектуальных ресурсов педагога. Ведь в школах постоянно внедряются новые технологии обучения, каждое новое поколение учеников требует особого подхода, потому что дети все глубже погружаются в виртуальный мир гаджетов, и педагогу нужно все больше усилий, чтобы вернуть детей из TikTok в реальный мир знаний.
Все так. Но я уверен, что прибавка в 100 евро никаких проблем не решит и не предохранит учителя от профессионального выгорания. Это не те деньги, из-за которых стоит драться: их просто «съест» инфляция или налоги. Я далек от идеализма, но не считаю деньги главным мотиватором для людей, которые выбирают профессию школьного преподавателя. Там, где речь идет о ежедневной работе с детьми, на первом месте должны стоять призвание и любовь.
Можно получать 3000 евро, но каждый день идти в школу как на каторгу - идти лишь потому, что там платят 3000 евро. Ничего доброго из этого не будет ни для учителя, ни для учеников. Поэтому я не вижу смысла клянчить у государства подачку в 100 евро.
2. Я считаю, что забастовка школьных педагогов и работников детских садов - наказание для детей и их родителей. Прерванный учебный процесс - это пробел в знаниях учеников и не усвоенный учебный материал. Для родителей - это проблема безнадзорности детей и источник стресса. Все то, что наше общество пережило в условиях пандемии коронавируса, когда переход на дистанционное обучение привел к резкому снижению качества школьного образования и вынудил родителей работать неполный день.
Получается, что планирующаяся забастовка - это организованная мини-пандемия. Такое отношение к детям и их родителям со стороны педагогов я считаю безнравственным. И какой пример мы показываем детям? Что во имя собственного материального благополучия мы готовы пожертвовать интересами учеников? Это просто антипедагогично!
3. Понятно, что первоисточник всех проблем - дефицит государственного бюджета, связанный с масштабным экономическим кризисом, спровоцированным войной в Украине. Вопросы национальной безопасности перед лицом российской угрозы требуют роста расходов на оборону: разработка и расширение производства новых видов вооружения, закупка оружия и военной техники, укрепление восточной границы, строительство полигона в Нурсипалу, помощь Украине и украинским беженцам.
В этих условиях у государства очень ограниченные возможности для повышения зарплат в бюджетной сфере. Тем более что такое повышение, не связанное с ростом производительности труда, лишь провоцирует рост инфляции. И я считаю, что требование повышения зарплаты в условиях войны не отвечает понятиям патриотизма.
4. Можно ли улучшить положение педагогов уже сегодня? Конечно, можно! В условиях дефицита средств бюджета остается вариант предоставления натуральных льгот учителям путем финансирования через различные социальные фонды. Например, Касса здоровья могла бы оплачивать набор витаминов. Профильные министерства могли бы профинансировать путевки в центры отдыха и строительство социального жилья для педагогов в различных самоуправлениях. Актуально развитие системы премий успешным педагогам и стипендиальных фондов для повышения квалификации.
Есть и внутренние ресурсы у самих школ. Например, классы по 40 человек - это безобразие, и проблему переполненности классов можно и нужно решить, установив стандарт заполняемости на уровне 25 учащихся. Стандартная нагрузка на педагога в 18 часов поможет повысить зарплату в пределах установленного фонда заработной платы. Я бы предложил подумать о расширении спектра коммерческих услуг, предоставляемых школой: наряду с арендой спортзалов и бассейнов можно бы легализовать систему частного репетиторства на учебной базе школы.
Общеобразовательные школы несут большие расходы на содержание одного ученика с особыми образовательными потребностями. В крупных самоуправлениях можно было бы создавать специализированные школы, сократив число опорных специалистов и педагогов «малых классов».
Разумеется, найдется много контраргументов и экспертов, объясняющих, почему это невозможно реализовать. Тогда предлагайте другое! Самое простое - рассказать, почему нельзя. Но самое правильное - найти возможности и сделать.
Я не адвокат Министерства образования и науки и правительства Эстонии. Но и не судья им. Чем меньше государства в моей жизни, тем лучше. Хочу остаться свободным и независимым.
Конечно, педагоги имеют право на забастовку - это их выбор. Но я всю жизнь считал забастовки с экономическими требованиями проявлением слабости и социального инфантилизма. Не буду бастовать: останусь сильным и самостоятельным.