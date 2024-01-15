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Командующий Сухопутными войсками ВСУ: «Наши цели остаются неизменными: удержать позиции и измотать противника»

rus.postimees.ee
Обновлено 15 января 2024, 22:00
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Президент Украины Владимир Зеленской (в центре) рассматривает военную карту вместе с командиром Купянского тактического соединения Александром Луценко (слева) и командующим сухопутными войсками Александром Сырским в Купянске (Харьковская область) 30 ноября 2023 года.
Президент Украины Владимир Зеленской (в центре) рассматривает военную карту вместе с командиром Купянского тактического соединения Александром Луценко (слева) и командующим сухопутными войсками Александром Сырским в Купянске (Харьковская область) 30 ноября 2023 года. Фото: Pool / Ukrainian Presidentia / ZUMAPRESS.com

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 691-го дня войны, 15 января.

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