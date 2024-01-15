Расширение прав работников из третьих стран вызывает вопросы

Европейский союз хочет ввести единую систему, которая позволит иностранцу из третьей страны, проработавшему в государстве-члене ЕС не менее шести месяцев, сменить работодателя и оставаться в стране в качестве безработного, а также получать пособие по безработице наравне с другими. По оценке Эстонии, это принесет социальной системе лишние расходы, пишет Rus.ERR.