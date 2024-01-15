Мадизе: у нас пытаются подражать американской политической модели, но в ней нет ничего хорошего

«Кстати, одна из причин (кризиса парламентской демократии в Эстонии - ред.), которую я могу предложить, заключается в том, что Эстония, подобно многим другим странам, по каким-то причинам сдвинулась от своей конституционной модели, которая на самом деле очень умная и очень выгодная для всех нас, к модели, которая является вредной, т.е. к поляризующей, словно бы двухпартийной модели», - сказала Мадизе на прошлой неделе в передаче «Reedene Intervjuu» (Пятничное интервью) на радиостанции Vikerraadio.