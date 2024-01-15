Две эстонские бизнесвумен выиграли внушительные гранты

Цель Visa – создать лучшие условия для женщин в бизнесе, что и побудило компанию вновь открыть прошлой осенью программу грантов Visa She’s Next. В этом году в странах Балтии было выбрано шесть победительниц программы, две из них – в Эстонии. Гранты на развитие получили эстонские предпринимательницы Кадри Хальяс с компанией Triumf Health и Андра Халманн с компанией LapaDuu.
В течение осени предпринимательницы имели возможность выдвинуть свои кандидатуры в рамках второй год проходящей в странах Балтии программы Visa She's Next, цель которой заключается в повышении заметности женщин в бизнесе и улучшении их доступа к внешнему финансированию. Две предпринимательницы из Эстонии удостоились грантов в размере 10 000 евро, а также получили возможность в течение года пользоваться персональным бизнес-консультированием. Шесть лауреаток в трех странах Балтии местное жюри отобрало в сотрудничестве с Luminor.
Для подачи ходатайства о получении гранта в Эстонии предприятие должно было иметь эстонскую регистрацию, действовать на протяжении года или более, иметь цифровое или физическое место деятельности и по меньшей мере на 51% принадлежать женщине. На протяжении всего периода приема заявок поступило множество ходатайств от предприятий со всей страны.
В Эстонии грантов Visa She’s Next 2023 удостоились Кадри Хальяс, чей стартап Triumf Health способствует формированию психической устойчивости у детей и улучшению психического здоровья населения в целом, а также Андра Халманн, чья компания LapaDuu производит восковые салфетки для хранения пищевых продуктов.
Миссия основательницы и исполнительной руководительницы Triumf Health, доктора психологии Кадри Хальяс заключается в том, чтобы применять технологию на благо детского психического здоровья. Компания Triumf Health разработала персонализированную мобильную игру управления психическим здоровьем Triumfland Saga, воздействие которой на здоровье и благополучие удостоилось признания во многих странах мира. Созданная при сотрудничестве с детьми игра основана на доказательной методике, на базе которой проводились многочисленные научные исследования.
Цель игры заключается в том, чтобы побудить детей обращать внимание на свое психическое здоровье и сформировать соответствующую привычку, чтобы предотвратить развитие нарушений психического здоровье среди детей в возрасте 7–12 лет. Если у человека нет навыков для того, чтобы заниматься вопросами психического здоровья, последствия таких проблем могут в большей или меньшей степени оказывать влияние на протяжении всей его жизни. Triumfland Saga делает заботу о психическом здоровье веселым и доступным занятием для всех детей вне зависимости от того, на каком языке они говорят дома и какова их культурная среда. Игра выпущена на девяти языках и доступна практически по всему миру.
Анна Халманн, одна из основательниц компании LapaDuu, производящей экологичные восковые салфетки для хранения пищевых продуктов, получила образование по специальности садоводства и с огромным уважением и восхищением относится к природе. Убежденная в том, что природа является источником жизненной силы и здоровья, Андра популяризирует заботу об окружающей среде посредством собственного образа жизни и своей компании.
По ее словам, LapaDuu позволяет сохранять красоту нашей планеты так, чтобы это радовало глаз и душу. Посредством компании Андра стремится переманить на сторону заботы об экологии и тех, кто до сих пор оставался к этому вопросу абсолютно безразличен.