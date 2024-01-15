Две эстонские бизнесвумен выиграли внушительные гранты

Цель игры заключается в том, чтобы побудить детей обращать внимание на свое психическое здоровье и сформировать соответствующую привычку, чтобы предотвратить развитие нарушений психического здоровье среди детей в возрасте 7–12 лет. Если у человека нет навыков для того, чтобы заниматься вопросами психического здоровья, последствия таких проблем могут в большей или меньшей степени оказывать влияние на протяжении всей его жизни. Triumfland Saga делает заботу о психическом здоровье веселым и доступным занятием для всех детей вне зависимости от того, на каком языке они говорят дома и какова их культурная среда. Игра выпущена на девяти языках и доступна практически по всему миру.