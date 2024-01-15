За последний год электричество на бирже подешевело более чем в два раза

В то же время по сравнению с 2020 годом показатель вырос почти в три раза.

В Финляндии за год электричество на бирже подешевело на 63,6% до 5,65 цента за киловатт-час. В Латвии за последний год биржевая цена электроэнергии снизилась с 22,7 до 9,4, а в Литве – с 23 до 9,45 цента за киловатт-час.