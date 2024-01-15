В России задержан 18-летний житель Нарвы

По данным российского издания 47news, днем 12 января в районную полицию поступило сообщение о подозрительном мужчине в Ивангороде. Он держал в руках женскую сумку и изучал содержимое недалеко от пешеходного пункта пропуска на эстонско-российской границе.

В итоге полиция задержала 18-летнего гражданина РФ, постоянным местом жительства которого является Нарва. По предварительным данным, он украл сумку у 75-летней гражданки Эстонии. Внутри лежали мобильный телефон, около 15 000 рублей (около 155 евро) наличными и документы.

Российская полиция возбудила уголовное дело по статье о краже. Ранее он в поле зрения правоохранительных органов РФ не попадал.

Советник по прессе Министерства иностранных дел Эстонии Бретти Сарапуу сообщила Rus.Postimees, что у МИД нет информации по данному инциденту.